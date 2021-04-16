Millbrae周六將舉行反對仇視亞裔集會活動（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

中半島Millbrae本週六將有一場反對仇視的集會活動，希望團結亞裔社區，遏止仇視的犯罪行為。

這個名為「亞裔聯合反仇視行為」集會和遊行活動，由中半島華聯商會以及Millbrae文化協會等幾個社區團體聯合主辦，並邀請多名州及地方官員以及社區領袖參加，包括加州參議員Josh Becker、Millbrae市議員馮嘉輝，以及Millbrae前任市長李偉忠、San Mateo縣議員David Canepa等，奧克蘭華埠商會會長陳錫澎也會出席。

集會期間將討論如何加強社區整體安全，以及社區如何能更好地提高防範意識，以保護亞太裔社群，同時也會推動政府立法，嚴懲仇視亞裔的暴力罪行。

另外，集會組織者還會向公眾分享一個手機應用程式Mobile Justice，讓民眾透過這個App報案或防止罪案發生，集會時間是本週六4月17號中午12點，在Millbrae市府外面集合，活動大概持續兩個小時。

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