Millbrae周六將舉行反對仇視亞裔集會活動（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島Millbrae本週六將有一場反對仇視的集會活動,希望團結亞裔社區,遏止仇視的犯罪行為。

這個名為「亞裔聯合反仇視行為」集會和遊行活動,由中半島華聯商會以及Millbrae文化協會等幾個社區團體聯合主辦,並邀請多名州及地方官員以及社區領袖參加,包括加州參議員Josh Becker、Millbrae市議員馮嘉輝,以及Millbrae前任市長李偉忠、San Mateo縣議員David Canepa等,奧克蘭華埠商會會長陳錫澎也會出席。

集會期間將討論如何加強社區整體安全,以及社區如何能更好地提高防範意識,以保護亞太裔社群,同時也會推動政府立法,嚴懲仇視亞裔的暴力罪行。

另外,集會組織者還會向公眾分享一個手機應用程式Mobile Justice,讓民眾透過這個App報案或防止罪案發生,集會時間是本週六4月17號中午12點,在Millbrae市府外面集合,活動大概持續兩個小時。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。