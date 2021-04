加州16歲或以上人士可接種新型肺炎疫苗（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州周四開始可以為16歲或以上人士接種新型肺炎疫苗,州長紐森表示,加州現時是全國最低確診率的州份,但呼籲民眾不要掉以輕心。

紐森周四表示,全州至今為2400萬名居民接種了疫苗,全州有近一半合資格的居民已經接種至少一劑,領先其他州份,他都提到雖然早前宣佈暫停提供J&J疫苗,但是J&J只佔所有疫苗供應的4%,所以對整體供應影響並不大。

紐森說:「加州疫苗接種工作的唯一限制,就是生產和供應上。」

加州上星期為居民一共注射了270萬劑疫苗,過去24小時內就注射了50萬劑,紐森表示,有信心加州可以在6月中全面重啟經濟,但同時提醒大家不要掉以輕心,令感染個案回升,尤其是面對變種新冠病毒。

紐森說:「3月的所有確診個案當中,有兩成患者是感染了英國變種病毒,53%感染西岸變種病毒,這些變種病例都可致命,疫苗正追趕防範這些變種病毒,所以大家必須繼續保持防疫意識。」

另外,加州所有縣已經脫離了紫色級別,目前除了北灣Solano縣在紅色之外,其餘的都在橙色。

版權所有,不得轉載。