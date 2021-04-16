加州16歲或以上人士可接種新型肺炎疫苗（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

加州周四開始可以為16歲或以上人士接種新型肺炎疫苗，州長紐森表示，加州現時是全國最低確診率的州份，但呼籲民眾不要掉以輕心。

紐森周四表示，全州至今為2400萬名居民接種了疫苗，全州有近一半合資格的居民已經接種至少一劑，領先其他州份，他都提到雖然早前宣佈暫停提供J&J疫苗，但是J&J只佔所有疫苗供應的4%，所以對整體供應影響並不大。

紐森說：「加州疫苗接種工作的唯一限制，就是生產和供應上。」

加州上星期為居民一共注射了270萬劑疫苗，過去24小時內就注射了50萬劑，紐森表示，有信心加州可以在6月中全面重啟經濟，但同時提醒大家不要掉以輕心，令感染個案回升，尤其是面對變種新冠病毒。

紐森說：「3月的所有確診個案當中，有兩成患者是感染了英國變種病毒，53%感染西岸變種病毒，這些變種病例都可致命，疫苗正追趕防範這些變種病毒，所以大家必須繼續保持防疫意識。」

另外，加州所有縣已經脫離了紫色級別，目前除了北灣Solano縣在紅色之外，其餘的都在橙色。

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