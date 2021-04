騙徒利用Linkedin設詐騙陷阱 華裔求職者險墮騙網（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

許多公司利用職場社交平台Linkedin張貼工作機會,但是小心跌入詐騙的陷阱。

Lisa Cook在Linkedin看到一間位於南灣的建設公司在徵平面設計師,她對該公司先做了一番了解,然後提出申請,幾封電郵往返,並花了兩小時時間,依照對方的指示填寫問卷,對方說需要一小時的時間來檢閱她的履歷,沒想到一小時後,居然就回覆她被錄取了。

Lisa說:「他們才收到我的問卷,就是我面試的答案,然後他們告訴我一小時內就可以回覆我,我就覺得很奇怪,他們只需要審核我自己一個人的答案,不需跟別人比較嗎?他們真的也是大概一小時就回覆我,說我錄取了。」

Lisa開始懷疑,因為在來往電郵中,對方還說會透過視訊進行面試,但是完全沒有,她還回信跟對方的人事部詢問跟工作等相關問題,但對方完全沒有理會,就寄了一個很粗糙的錄取信給她,而且只有一天考慮的時間。

她的先生發現對方的電郵信箱,是gmail而非公司的域名。

Lisa說於是上網查,發現她不是唯一受騙者,有一位同樣利用Linkedin找工作的女性,還拿到對方先給的支票,到銀行去兌現,銀行告知他們已經收到很多這種假支票。

Lisa說:「接下來對方一直催我,要我給更多資料,比如說他要我的身分證影印本,然後之後可能要把薪水匯到我的銀行帳戶,所以他也會要我銀行帳戶資料、社會安全碼,如果你被騙了,這些非常敏感資料就給他了。」

Lisa說,這份工作不但可以在家上班,提供時薪65元,以及提供在家上班的設備,再加上真的有這家公司存在,讓她一度將各種不合理的情況合理化,所幸在精通網路安全的先生察覺下沒有上當。

Lisa說:「大家找工作,最近可能很難找,突然一下有一個很好工作,不會想太多,所以希望大家可以累積這些危機意識。」

Lisa後來主動通知這家建設公司被不肖份子盜用,Linkedin也在其官網告訴大家識別和舉報詐騙,對方通常透過電子郵件偽造假身分,冒充正當人士或合法企業,目標就是要竊取身分和金錢。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。