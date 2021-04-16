騙徒利用Linkedin設詐騙陷阱 華裔求職者險墮騙網（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

許多公司利用職場社交平台Linkedin張貼工作機會，但是小心跌入詐騙的陷阱。

Lisa Cook在Linkedin看到一間位於南灣的建設公司在徵平面設計師，她對該公司先做了一番了解，然後提出申請，幾封電郵往返，並花了兩小時時間，依照對方的指示填寫問卷，對方說需要一小時的時間來檢閱她的履歷，沒想到一小時後，居然就回覆她被錄取了。

Lisa說：「他們才收到我的問卷，就是我面試的答案，然後他們告訴我一小時內就可以回覆我，我就覺得很奇怪，他們只需要審核我自己一個人的答案，不需跟別人比較嗎？他們真的也是大概一小時就回覆我，說我錄取了。」

Lisa開始懷疑，因為在來往電郵中，對方還說會透過視訊進行面試，但是完全沒有，她還回信跟對方的人事部詢問跟工作等相關問題，但對方完全沒有理會，就寄了一個很粗糙的錄取信給她，而且只有一天考慮的時間。

她的先生發現對方的電郵信箱，是gmail而非公司的域名。

Lisa說於是上網查，發現她不是唯一受騙者，有一位同樣利用Linkedin找工作的女性，還拿到對方先給的支票，到銀行去兌現，銀行告知他們已經收到很多這種假支票。

Lisa說：「接下來對方一直催我，要我給更多資料，比如說他要我的身分證影印本，然後之後可能要把薪水匯到我的銀行帳戶，所以他也會要我銀行帳戶資料、社會安全碼，如果你被騙了，這些非常敏感資料就給他了。」

Lisa說，這份工作不但可以在家上班，提供時薪65元，以及提供在家上班的設備，再加上真的有這家公司存在，讓她一度將各種不合理的情況合理化，所幸在精通網路安全的先生察覺下沒有上當。

Lisa說：「大家找工作，最近可能很難找，突然一下有一個很好工作，不會想太多，所以希望大家可以累積這些危機意識。」

Lisa後來主動通知這家建設公司被不肖份子盜用，Linkedin也在其官網告訴大家識別和舉報詐騙，對方通常透過電子郵件偽造假身分，冒充正當人士或合法企業，目標就是要竊取身分和金錢。

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