【有線新聞】

印第安納州一個速遞倉庫發生槍擊案,造成8死4傷,槍手懷疑自殺身亡。

多輛警車到場調查,鄰近公路一度關閉。有目擊者稱,槍手在周四晚手持疑似自動步槍,在印第安納波利斯的聯邦快遞設施開槍掃射。

有員工聽到約10下槍聲,之後見到有人倒地。警方到場發現多人中槍死亡,相信槍手亦自殺身亡。

