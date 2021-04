拜登指俄國干預去年大選不能坐視不理

【有線新聞】

美國公布新一輪針對俄羅斯的制裁後,總統拜登解釋俄羅斯干預美國大選,不能坐視不理,但同時認為雙方必須保持溝通,為緊張局勢降溫,已邀請俄羅斯總統普京今年夏季面對面會談。

宣布制裁俄羅斯的措施後,拜登現身回應,指俄羅斯干預去年美國大選和入侵科技公司SolarWinds,向美國聯邦機構發動大規模網絡攻擊,身為美國總統不能坐視不理。

他說:「選舉是神聖的,是最高的承諾,讓美國人表達意願,我們不能容許外國力量干預民主進程而不受懲罰。」

拜登說這星期和俄羅斯總統普京通話時,已表明會制裁俄羅斯,而且還可以推出更多制裁,但暫時不這樣做,表明若俄羅斯持續威脅美國民主,華府會有進一步行動。但拜登同時認為雙方應該坐下來談,透露已邀請普京在今年夏季到歐洲出席會議期間面對面會談。

他說:「現時是時候把緊張關係降溫,美國並非要和俄羅斯新一輪衝突,我們所要求的是一個穩定和可預期的關係。」

拜登認為兩國即使長久以來都有競爭,但都能找到方法處理緊張情況,不會失控,應通過深思熟慮的對話和外交程序,令兩國關係更進一步,推進合作,應對全球挑戰,包括抗疫、伊朗和北韓問題等。不過當記者問到普京有沒有因為這次通話改變態度,拜登沒正面回應。

