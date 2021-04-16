拜登指俄國干預去年大選不能坐視不理

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美國公布新一輪針對俄羅斯的制裁後，總統拜登解釋俄羅斯干預美國大選，不能坐視不理，但同時認為雙方必須保持溝通，為緊張局勢降溫，已邀請俄羅斯總統普京今年夏季面對面會談。

宣布制裁俄羅斯的措施後，拜登現身回應，指俄羅斯干預去年美國大選和入侵科技公司SolarWinds，向美國聯邦機構發動大規模網絡攻擊，身為美國總統不能坐視不理。

他說：「選舉是神聖的，是最高的承諾，讓美國人表達意願，我們不能容許外國力量干預民主進程而不受懲罰。」

拜登說這星期和俄羅斯總統普京通話時，已表明會制裁俄羅斯，而且還可以推出更多制裁，但暫時不這樣做，表明若俄羅斯持續威脅美國民主，華府會有進一步行動。但拜登同時認為雙方應該坐下來談，透露已邀請普京在今年夏季到歐洲出席會議期間面對面會談。

他說：「現時是時候把緊張關係降溫，美國並非要和俄羅斯新一輪衝突，我們所要求的是一個穩定和可預期的關係。」

拜登認為兩國即使長久以來都有競爭，但都能找到方法處理緊張情況，不會失控，應通過深思熟慮的對話和外交程序，令兩國關係更進一步，推進合作，應對全球挑戰，包括抗疫、伊朗和北韓問題等。不過當記者問到普京有沒有因為這次通話改變態度，拜登沒正面回應。

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