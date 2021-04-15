疫情影響貨櫃船運 美國奶茶店或出現波霸荒（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

相當受歡迎的飲品波霸奶茶，居然出現波霸荒，怎麼一回事？

Boba Company公益片：「這不僅影響我們，也影響整個波霸行業，這一切都始於全球疫情，造成了供應鏈的嚴重擁堵和短缺。」

位於東灣Hayward市的US Boba Company負責人在社交平台播放公益影片，告知消費者，由於大量從亞洲過來的貨櫃船積壓在港口外，導致從台灣進口的波霸珍珠，以及泰國進口的波霸原材料木薯澱粉嚴重短缺，從而使得全國的波霸奶茶店出現了嚴重的波霸荒。

周三記者走訪多家珍珠奶茶店，各家存貨情況不同。

鮮芋仙老闆Connie Lu說：「暫時我們這個店還沒有問題，但是知道進口有點麻煩，現在都會有不同類型的問題，但是我們還可以克服，暫時來講，（你覺得可以撐多久？有沒有算過？）因為貨是不斷地來，雖然是延遲，但到目前為止都還是有貨。」

糖心合夥人Cindy說：「我們波霸萬一可能斷貨，因為之前有段時間突然沒貨，我們需要從別的地方調貨，目前應該還好，這一兩個禮拜，一個月還可以。」

疫情初期，許多餐館被迫暫時關閉，不過波霸奶茶等飲品攜帶方便性，因此在疫情期間，波霸奶茶店的生意卻是一枝獨秀。

波霸奶茶源自於台灣台中，近幾年在歐美大受歡迎，波霸奶茶店一家一家的開，去年3月灣區實施居家令，鮮芋仙老闆說，暫時休息的半個月，原本很高興，以為賺到的休假，每想到疫情卻看不到盡頭，由於鮮芋仙不是只賣波霸奶茶，是有開放室內堂食的甜品店，尤其位於San Mateo市中心，租金不便宜，老闆在過去一年靠外賣也撐下來。

Connie Lu說：「因為我們這間店是剛開店，剛開店一下就發生這個事（疫情），就是要熬過去，當然肯定不好，我們租金也很貴，我們沒有任何優惠，但是政府有點幫助，靠自己努力，也有客人不斷支持，所以就要撐過去。」

由於波霸的供應只能從亞洲進口，通常一個月的船期，到港後還要報關卸貨，如果港口塞船的情況不改善，隨著經濟慢慢重啟，大家開始出門購物用餐，波霸的供應有可能很快出現短缺，不過業者說，還有很多好喝的飲品，消費者不妨藉此嚐新。

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