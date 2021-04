疫情影響貨櫃船運 美國奶茶店或出現波霸荒（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

相當受歡迎的飲品波霸奶茶,居然出現波霸荒,怎麼一回事?

Boba Company公益片:「這不僅影響我們,也影響整個波霸行業,這一切都始於全球疫情,造成了供應鏈的嚴重擁堵和短缺。」

位於東灣Hayward市的US Boba Company負責人在社交平台播放公益影片,告知消費者,由於大量從亞洲過來的貨櫃船積壓在港口外,導致從台灣進口的波霸珍珠,以及泰國進口的波霸原材料木薯澱粉嚴重短缺,從而使得全國的波霸奶茶店出現了嚴重的波霸荒。

周三記者走訪多家珍珠奶茶店,各家存貨情況不同。

鮮芋仙老闆Connie Lu說:「暫時我們這個店還沒有問題,但是知道進口有點麻煩,現在都會有不同類型的問題,但是我們還可以克服,暫時來講,(你覺得可以撐多久?有沒有算過?)因為貨是不斷地來,雖然是延遲,但到目前為止都還是有貨。」

糖心合夥人Cindy說:「我們波霸萬一可能斷貨,因為之前有段時間突然沒貨,我們需要從別的地方調貨,目前應該還好,這一兩個禮拜,一個月還可以。」

疫情初期,許多餐館被迫暫時關閉,不過波霸奶茶等飲品攜帶方便性,因此在疫情期間,波霸奶茶店的生意卻是一枝獨秀。

波霸奶茶源自於台灣台中,近幾年在歐美大受歡迎,波霸奶茶店一家一家的開,去年3月灣區實施居家令,鮮芋仙老闆說,暫時休息的半個月,原本很高興,以為賺到的休假,每想到疫情卻看不到盡頭,由於鮮芋仙不是只賣波霸奶茶,是有開放室內堂食的甜品店,尤其位於San Mateo市中心,租金不便宜,老闆在過去一年靠外賣也撐下來。

Connie Lu說:「因為我們這間店是剛開店,剛開店一下就發生這個事(疫情),就是要熬過去,當然肯定不好,我們租金也很貴,我們沒有任何優惠,但是政府有點幫助,靠自己努力,也有客人不斷支持,所以就要撐過去。」

由於波霸的供應只能從亞洲進口,通常一個月的船期,到港後還要報關卸貨,如果港口塞船的情況不改善,隨著經濟慢慢重啟,大家開始出門購物用餐,波霸的供應有可能很快出現短缺,不過業者說,還有很多好喝的飲品,消費者不妨藉此嚐新。

