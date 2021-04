舊金山坐輪椅華裔伯伯候車遇襲 疑犯首次提堂（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)田德隆區去年2月有一名84歲坐輪椅的華裔伯伯在等巴士期間,突然被一名男人飛踢襲擊,令伯伯倒地,頭部受重傷,事隔一年多,案中疑犯周三首次提堂。

事發在去年2月20日早上,84歲華裔伯伯廖榮炘,在Eddy夾Leavenworth街的巴士站坐輪椅等車期間,無故突然被一名年青男子起飛腳踢他頭部,令廖伯伯跌倒在地受傷,報導指廖伯伯一度昏迷,後腦傷勢嚴重,鎖骨骨折,縫了六針,住院四晚。

被告的23歲疑犯Eric Ramos-Hernandez周三首次出庭應訊。

舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)說:「Ramos有遵從所有法庭命令,地檢處也會同受害者保持聯絡。」

廖榮炘在他孫子Jack Liao陪同下,周三早上都有去聽審,Jack表示,雖然時隔一年,但他希望大家不會就此忘掉本案。

Jack Liao說:「我好擔心這宗案不了了之,令我祖父得不到公義,我今日只想為我祖父爭取公義。」

另一方面,上個月被控在市中心Market街襲擊,講台山話的華裔婆婆的疑犯Steven Jenkins在同日受審。

有大批亞裔社區人士和居民早上就來到舊金山司法大樓門口聲援事主,高呼:「我們受夠了!亞裔是屬於這裡的!」同時呼籲大家繼續發聲,譴責針對亞裔的暴力,以及希望法庭嚴懲疑犯。

舊金山聯合維和團團長雷千紅說:「雖然過了一年,但廖伯仍然好痛苦,只要疑犯是犯了罪,就必須對此問責。」

