舊金山地檢官博撤思解釋47號提案（視頻）

加州選民通過的47號提案,被許多人認為只要被搶劫或盜竊的財物價值不超過950元就不會被起訴,舊金山地檢官博撤思(Chesa Boudin)表示,這並非屬實,他指出,被搶劫或盜竊的財物,無論涉及任何價值,作案的人都會面對重罪的起訴。

加州選民在2014年通過47號提案,將一些沒有涉及暴力的犯罪從重罪改列為輕罪。

博撤思表示,很多人對這提案有誤解,以為罪案中的財物價值要是沒有超過950元,地檢處就不會起訴,這是錯誤理解。

博撤思說:「如果有人動粗或用恐嚇盜人財物,即使盜走的只是一張紙或一元,這就是搶劫,屬於重罪,這是嚴重和暴力罪行,加州法律會視為(三擊出局中的)”一擊”,財物價值和地檢處如何起訴這案件沒有關聯。」

47號提案涉及的罪行,是例如在商店偷東西,嚴重盜竊、欺詐、收取贜物、偽造例如支票的文件、個人使用毒品等。

博撤思指出,財物價值在950元以下的非暴力犯罪,仍舊會被視為輕罪處理,在法庭仍會面對6個月的監禁,但是他也指出,法庭也可以裁定,被告必須接受相關的療程或輔導,而不立即判處監刑,例如接受戒毒或憤怒控制課程等,但要是這些途徑失敗的話,被告還是會被判入獄。

博撤思表示,這是解決被告犯罪的根本問題,而並不只是讓他們不斷的進出監獄。

至於舊金山最近許多人關注的針對亞裔暴力的個案,上個月在Market街嚴重打傷兩位亞裔長者的Steven Jenkins,公辯律師辦公室公布的閉路電視畫面顯示,Jenkins在打人前被其他人毆打,博撤思表示,地檢處仍舊能夠向法庭證明,被告面對的6項重罪起訴成立,而他也提醒大家,一些人在被受害之後,反而會向其他人施害。

