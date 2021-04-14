舊金山地檢官博撤思解釋47號提案（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

加州選民通過的47號提案，被許多人認為只要被搶劫或盜竊的財物價值不超過950元就不會被起訴，舊金山地檢官博撤思（Chesa Boudin）表示，這並非屬實，他指出，被搶劫或盜竊的財物，無論涉及任何價值，作案的人都會面對重罪的起訴。

加州選民在2014年通過47號提案，將一些沒有涉及暴力的犯罪從重罪改列為輕罪。

博撤思表示，很多人對這提案有誤解，以為罪案中的財物價值要是沒有超過950元，地檢處就不會起訴，這是錯誤理解。

博撤思說：「如果有人動粗或用恐嚇盜人財物，即使盜走的只是一張紙或一元，這就是搶劫，屬於重罪，這是嚴重和暴力罪行，加州法律會視為（三擊出局中的）”一擊”，財物價值和地檢處如何起訴這案件沒有關聯。」

47號提案涉及的罪行，是例如在商店偷東西，嚴重盜竊、欺詐、收取贜物、偽造例如支票的文件、個人使用毒品等。

博撤思指出，財物價值在950元以下的非暴力犯罪，仍舊會被視為輕罪處理，在法庭仍會面對6個月的監禁，但是他也指出，法庭也可以裁定，被告必須接受相關的療程或輔導，而不立即判處監刑，例如接受戒毒或憤怒控制課程等，但要是這些途徑失敗的話，被告還是會被判入獄。

博撤思表示，這是解決被告犯罪的根本問題，而並不只是讓他們不斷的進出監獄。

至於舊金山最近許多人關注的針對亞裔暴力的個案，上個月在Market街嚴重打傷兩位亞裔長者的Steven Jenkins，公辯律師辦公室公布的閉路電視畫面顯示，Jenkins在打人前被其他人毆打，博撤思表示，地檢處仍舊能夠向法庭證明，被告面對的6項重罪起訴成立，而他也提醒大家，一些人在被受害之後，反而會向其他人施害。

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