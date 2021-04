Santa Clara縣宣布暫停施打J&J新冠疫苗（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣宣布暫停施打J&J新冠疫苗。

Santa Clara縣中文訊息官張繼月說:「在美國食品藥物管理局建議之下,Santa Clara縣衛生系統將暫時停止J&J疫苗的接種,縣府將使用Pfizer 和Moderna兩種疫苗,來讓所有已預約民眾都能夠接受到疫苗,縣府也建議縣內的疫苗合作夥伴暫停施打J&J疫苗。」

Santa Clara縣衛生單位表示,出於謹慎考慮,所以決定暫停施打J&J疫苗,值得一提的是,由於J&J疫苗只需一針,所以衛生單位大部分把J&J疫苗分發到比較難追蹤打第二劑疫苗的社區或是流浪漢,因為要追蹤這些人的副作用也比較困難。

Santa Clara縣新冠疫苗主管Marty Fenstersheib說:「Santa Clara縣大約已有6萬人接種J&J疫苗,但是根據通報,副作用是非常罕見,所有的案例,沒有一例發生在加州,如果是在一個月前接種,你的危險非常低,最近幾個星期接種的

則要留意症狀。」

另外,Santa Clara縣由於收到聯邦疫苗,宣布有足夠的疫苗提前兩天讓16歲或以上人士登記預約。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。