Santa Clara縣宣布暫停施打J&J新冠疫苗（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣宣布暫停施打J&J新冠疫苗。

Santa Clara縣中文訊息官張繼月說：「在美國食品藥物管理局建議之下，Santa Clara縣衛生系統將暫時停止J&J疫苗的接種，縣府將使用Pfizer 和Moderna兩種疫苗，來讓所有已預約民眾都能夠接受到疫苗，縣府也建議縣內的疫苗合作夥伴暫停施打J&J疫苗。」

Santa Clara縣衛生單位表示，出於謹慎考慮，所以決定暫停施打J&J疫苗，值得一提的是，由於J&J疫苗只需一針，所以衛生單位大部分把J&J疫苗分發到比較難追蹤打第二劑疫苗的社區或是流浪漢，因為要追蹤這些人的副作用也比較困難。

Santa Clara縣新冠疫苗主管Marty Fenstersheib說：「Santa Clara縣大約已有6萬人接種J&J疫苗，但是根據通報，副作用是非常罕見，所有的案例，沒有一例發生在加州，如果是在一個月前接種，你的危險非常低，最近幾個星期接種的

則要留意症狀。」

另外，Santa Clara縣由於收到聯邦疫苗，宣布有足夠的疫苗提前兩天讓16歲或以上人士登記預約。

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