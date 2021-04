舊金山周末發生多宗暴力劫案 受害人全屬亞裔（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

舊金山上個星期六發生一宗暴力傷人搶劫案,受害人頭部和胸口被刺四刀,此外,最近還有至少三宗劫案的受害人為亞裔。

根據舊金山市警方公佈的資料,上個星期發生的罪案裡,有四宗的受害者為亞裔。

其中一單發生在Exeter街,上星期六晚10點半,有人報警指發生搶劫及傷人事件,警方到達在現場之後,為一名受傷的53歲亞裔男子提供急救,傷者指遭一名陌生男子打劫,反抗期間被插了四刀,賊人擄走男子的背囊,隨後跳上一駕車逃離現場。

警方透露,劫匪是一名駕駛紅色7人車的非洲裔男子,傷者胸口被插了三刀,頭上被插了一刀,被送到舊金山市綜合醫院治理,目前情況穩定。

警方呼籲知情人士提供線索,任何人如有相關資料,請致電(415) 575-4444,或發送短訊至TIP411與警方聯絡。

同日亦有兩單搶劫案的受害者為亞裔,其中一單發生在Ingleside區,疑犯是一名30幾歲的非洲裔男子,他涉嫌持刀威脅一名在巴士站的62歲亞裔女人交出財物,得手之後逃離現場。

另外一單就發生在San Bruno Ave 2600號地段,一名77歲的亞裔女人,遭一名20幾歲的非洲裔男子強行拖出車外,之後搶走前座上的銀包,劫匪得手後跳上同夥接應的車逃離現場。

而前一日在Bayview區,一名中年非洲裔女子涉嫌搶走一名中年亞裔女人的汽車,失竊汽車之後被尋回。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。