舊金山周末發生多宗暴力劫案 受害人全屬亞裔（視頻）



【KTSF 馮政浩報導】

舊金山上個星期六發生一宗暴力傷人搶劫案，受害人頭部和胸口被刺四刀，此外，最近還有至少三宗劫案的受害人為亞裔。

根據舊金山市警方公佈的資料，上個星期發生的罪案裡，有四宗的受害者為亞裔。

其中一單發生在Exeter街，上星期六晚10點半，有人報警指發生搶劫及傷人事件，警方到達在現場之後，為一名受傷的53歲亞裔男子提供急救，傷者指遭一名陌生男子打劫，反抗期間被插了四刀，賊人擄走男子的背囊，隨後跳上一駕車逃離現場。

警方透露，劫匪是一名駕駛紅色7人車的非洲裔男子，傷者胸口被插了三刀，頭上被插了一刀，被送到舊金山市綜合醫院治理，目前情況穩定。

警方呼籲知情人士提供線索，任何人如有相關資料，請致電(415) 575-4444，或發送短訊至TIP411與警方聯絡。

同日亦有兩單搶劫案的受害者為亞裔，其中一單發生在Ingleside區，疑犯是一名30幾歲的非洲裔男子，他涉嫌持刀威脅一名在巴士站的62歲亞裔女人交出財物，得手之後逃離現場。

另外一單就發生在San Bruno Ave 2600號地段，一名77歲的亞裔女人，遭一名20幾歲的非洲裔男子強行拖出車外，之後搶走前座上的銀包，劫匪得手後跳上同夥接應的車逃離現場。

而前一日在Bayview區，一名中年非洲裔女子涉嫌搶走一名中年亞裔女人的汽車，失竊汽車之後被尋回。

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