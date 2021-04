華裔婦San Mateo市中心被搶劫 歹徒曾多次犯案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

一名住在San Mateo市的華裔婦女,在剛過的星期六光天化日之下在市中心被搶,警方後來逮捕到兩名嫌犯,其中一人在逃,歹徒已經多次犯案。

案發在4月10日傍晚6點,75歲的胡曉廉在San Mateo中央公園一帶散步,一輛金色箱型車在她旁邊停下來,其中一人搶走他的皮包,隨後往七街逃逸。

胡曉廉說:「我死死抓住皮包,他拳頭就來了,我那時候想惹不起,就給他。」

當時路人有立刻報警,4位警察來到現場,所幸她沒有受傷,胡曉廉被搶的皮包內有信用卡、保險卡、駕駛執照、車子鑰匙、現金等等,回到家之後查看,發現她的信用卡已經在Belmont、San Carlos及Hayward都被盜用,她隨即跟警方報告,警方循線追查,並從歹徒消費商店的閉路電視看到錄像。

隔天上午,San Mateo縣警方接獲報案,在南舊金山有搶劫及汽車盜竊,結果被偷的車子竟然是胡曉廉女兒的車子,警方隨後又接報,相同的車子在Millbrae作案,最後終於在San Mateo逮捕到嫌犯,並在嫌犯家中搜查到被害人的皮包,屋內還有槍枝。

胡曉廉說,她的信用卡上有她的照片,她實在無法相信商家居然讓這歹徒刷卡。

胡曉廉說:「信用卡上有我的照片,一個女的讓一個男的來用,這個像甚麼話。」

警方也表示,這3人都是慣犯。

胡曉廉說:「他們這幾個人,後來警察告訴我,他們都是慣犯,在這個地方就作案15次,還不說以前的,他們可以這樣猖狂,可以這樣子,好像世界沒有人可以管。」

胡曉廉說,如果這些壞人抓了又放,善良老百姓在美國還有活路嗎?

