華裔婦San Mateo市中心被搶劫 歹徒曾多次犯案（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

一名住在San Mateo市的華裔婦女，在剛過的星期六光天化日之下在市中心被搶，警方後來逮捕到兩名嫌犯，其中一人在逃，歹徒已經多次犯案。

案發在4月10日傍晚6點，75歲的胡曉廉在San Mateo中央公園一帶散步，一輛金色箱型車在她旁邊停下來，其中一人搶走他的皮包，隨後往七街逃逸。

胡曉廉說：「我死死抓住皮包，他拳頭就來了，我那時候想惹不起，就給他。」

當時路人有立刻報警，4位警察來到現場，所幸她沒有受傷，胡曉廉被搶的皮包內有信用卡、保險卡、駕駛執照、車子鑰匙、現金等等，回到家之後查看，發現她的信用卡已經在Belmont、San Carlos及Hayward都被盜用，她隨即跟警方報告，警方循線追查，並從歹徒消費商店的閉路電視看到錄像。

隔天上午，San Mateo縣警方接獲報案，在南舊金山有搶劫及汽車盜竊，結果被偷的車子竟然是胡曉廉女兒的車子，警方隨後又接報，相同的車子在Millbrae作案，最後終於在San Mateo逮捕到嫌犯，並在嫌犯家中搜查到被害人的皮包，屋內還有槍枝。

胡曉廉說，她的信用卡上有她的照片，她實在無法相信商家居然讓這歹徒刷卡。

胡曉廉說：「信用卡上有我的照片，一個女的讓一個男的來用，這個像甚麼話。」

警方也表示，這3人都是慣犯。

胡曉廉說：「他們這幾個人，後來警察告訴我，他們都是慣犯，在這個地方就作案15次，還不說以前的，他們可以這樣猖狂，可以這樣子，好像世界沒有人可以管。」

胡曉廉說，如果這些壞人抓了又放，善良老百姓在美國還有活路嗎？

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