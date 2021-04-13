舊金山華埠附近亞裔夫婦遇襲案 涉案疑犯被捕（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山（三藩市）華埠附近發生亞裔遇襲案件，一個非洲裔男人襲擊一對越南裔夫婦，導致丈夫受傷和昏迷，需要送院治療，警方拘捕了涉案疑犯。

案發現場是Montgomery街夾Broadway街，警方最新公佈的資料顯示，4月4號星期日下午3點幾，警方接報到現場發現遇襲的夫婦，當時65歲男事主在地上昏迷，他57歲的太太告訴警方，案發時，她和丈夫剛泊了車，下車後遇到男疑犯，疑犯向女事主吐口水，又講了一些說話。

警方表示，由於有語言障礙，女事主不明白疑犯講了些什麼，疑犯隨即用拳頭打男事主，導致他跌倒，頭著地，並失去意識，男事主送院治療沒有生命危險。

中央警局的探員，上星期四拘捕了41歲舊金山居民Dewayne Kemp，他面對嚴重傷人、虐待老人，並附加嚴重傷人的重罪。

警方表示，目前沒有證據顯示，案件涉及種族因素，警方仍在調查案件。

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