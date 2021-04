舊金山華埠附近亞裔夫婦遇襲案 涉案疑犯被捕（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山(三藩市)華埠附近發生亞裔遇襲案件,一個非洲裔男人襲擊一對越南裔夫婦,導致丈夫受傷和昏迷,需要送院治療,警方拘捕了涉案疑犯。

案發現場是Montgomery街夾Broadway街,警方最新公佈的資料顯示,4月4號星期日下午3點幾,警方接報到現場發現遇襲的夫婦,當時65歲男事主在地上昏迷,他57歲的太太告訴警方,案發時,她和丈夫剛泊了車,下車後遇到男疑犯,疑犯向女事主吐口水,又講了一些說話。

警方表示,由於有語言障礙,女事主不明白疑犯講了些什麼,疑犯隨即用拳頭打男事主,導致他跌倒,頭著地,並失去意識,男事主送院治療沒有生命危險。

中央警局的探員,上星期四拘捕了41歲舊金山居民Dewayne Kemp,他面對嚴重傷人、虐待老人,並附加嚴重傷人的重罪。

警方表示,目前沒有證據顯示,案件涉及種族因素,警方仍在調查案件。

