舊金山市府在華埠平園公寓設流動新冠疫苗接種站（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山（三藩市）市府周五再度在華埠平園公寓設立流動新冠疫苗接種站，為300名符合資格的華埠居民接種疫苗。

舊金山市府與華埠東華醫院以及華協中心合作，再次將流動接種站設在華埠平園公寓，為華埠50歲以上長者或18歲以上散房住客，接種新冠疫苗。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩（Victor Lim）說：「所以我們知道有很多打工仔、上班的人士，特別是有一些待在家裡的長者在家裡居住，行動不便，我們都儘量提供疫苗給他們。」

林偉浩表示，上周五首次設在平園的流動接種站，已經為100人注射疫苗，周三再度為華埠居民登記，而且反應熱烈，周五共有300劑疫苗為登記的居民接種。

此外，市府也在市內其他弱勢群體，包括低收入家庭、移民家庭，以及非英語人士居住的社區設立流動接種站，包括灣景區、Mission和Excelsior區等，舊金山至今已有至少一半居民接種了一劑疫苗，而疫情持續一年多來，也讓市府應急部門，以及其他部門吸取了很多緊急反應以及長期工作經驗。

林偉浩說：「我們應急管理局了解了疫情，做到培訓，同時其他像火災、天災等其他活動，會繼續為我們市民做準備。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。