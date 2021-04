舊金山市府在華埠平園公寓設流動新冠疫苗接種站（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山(三藩市)市府周五再度在華埠平園公寓設立流動新冠疫苗接種站,為300名符合資格的華埠居民接種疫苗。

舊金山市府與華埠東華醫院以及華協中心合作,再次將流動接種站設在華埠平園公寓,為華埠50歲以上長者或18歲以上散房住客,接種新冠疫苗。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩(Victor Lim)說:「所以我們知道有很多打工仔、上班的人士,特別是有一些待在家裡的長者在家裡居住,行動不便,我們都儘量提供疫苗給他們。」

林偉浩表示,上周五首次設在平園的流動接種站,已經為100人注射疫苗,周三再度為華埠居民登記,而且反應熱烈,周五共有300劑疫苗為登記的居民接種。

此外,市府也在市內其他弱勢群體,包括低收入家庭、移民家庭,以及非英語人士居住的社區設立流動接種站,包括灣景區、Mission和Excelsior區等,舊金山至今已有至少一半居民接種了一劑疫苗,而疫情持續一年多來,也讓市府應急部門,以及其他部門吸取了很多緊急反應以及長期工作經驗。

林偉浩說:「我們應急管理局了解了疫情,做到培訓,同時其他像火災、天災等其他活動,會繼續為我們市民做準備。」

