George Floyd警暴案周四或有裁決 警方呼籲商戶提防

【KTSF】

被起訴涉嫌去年謀殺非裔男子George Floyd的前警員Derek Chauvin審訊進入最後階段，擔心裁決會引發新一輪的搶掠破壞，舊金山（三藩市）中央警局向華埠商戶發公開信，希望商戶提前做好準備，保障店舖及人身安全。

舊金山警察局及中央警局分局長吳俊偉向華埠商戶發公開信，指Floyd命案的審訊即將完結，預計最快星期四有裁決。

吳俊偉表示，不論裁決如何，希望所有引發的示威都能夠和平進行，雖然警局沒有收到任何潛在破壞或搶掠的線報，但他亦促請商戶要為最壞的情況做好準備，他不希望去年5月商店被大肆搶掠的情況再發生，中央警局正在規劃，並會盡一切辦法保障市民的安全。

吳俊偉亦提到一些安全提示，包括如果需要，用木板圍好店舖，不要將任何貨物放近櫥窗，收好貴重物品，盡量不要留財物在店內。

當有事發生，要制定逃生及通知其他商戶的計畫，亦不要嘗試去反抗，並確保商舖的閉路電視，及警鐘正常運作等。

警方亦鼓勵市民遇到緊急情況，必須致電911求助。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。