George Floyd警暴案周四或有裁決 警方呼籲商戶提防

被起訴涉嫌去年謀殺非裔男子George Floyd的前警員Derek Chauvin審訊進入最後階段,擔心裁決會引發新一輪的搶掠破壞,舊金山(三藩市)中央警局向華埠商戶發公開信,希望商戶提前做好準備,保障店舖及人身安全。

舊金山警察局及中央警局分局長吳俊偉向華埠商戶發公開信,指Floyd命案的審訊即將完結,預計最快星期四有裁決。

吳俊偉表示,不論裁決如何,希望所有引發的示威都能夠和平進行,雖然警局沒有收到任何潛在破壞或搶掠的線報,但他亦促請商戶要為最壞的情況做好準備,他不希望去年5月商店被大肆搶掠的情況再發生,中央警局正在規劃,並會盡一切辦法保障市民的安全。

吳俊偉亦提到一些安全提示,包括如果需要,用木板圍好店舖,不要將任何貨物放近櫥窗,收好貴重物品,盡量不要留財物在店內。

當有事發生,要制定逃生及通知其他商戶的計畫,亦不要嘗試去反抗,並確保商舖的閉路電視,及警鐘正常運作等。

警方亦鼓勵市民遇到緊急情況,必須致電911求助。

