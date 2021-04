奧克蘭義工提供免費護伴服務 陪市民買菜看醫生（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)一班志願人士成立非牟利機構,組織義工,陪同市民去買菜、購物或去看醫生等,提供免費護伴服務。

Compassion in Oakland的義工,在奧克蘭華埠派發傳單,宣傳他們所提供的護伴服務,以及反針對亞裔暴力罪行的訊息。

Compassion in Oakland義工Eva說:「幫助我在這段日子重新聚焦,也算是一種治療,很高興認識來自灣區不同地區的人,以及知道全國各地都有人參與和支持。」

Compassion in Oakland創辦人Jessica Owyang說:「我感到憤怒,對於在奧克蘭華埠發生襲擊長者的事,他們就像我的祖父母,和我的父母。」

Owyang今年2月農曆新年期間創辦Compassion in Oakland。

Owyang說:「我們的目標是要保護人們,不管他們是誰,不一定是亞裔或者長者。」

這項計劃目前在奧克蘭華埠,以及附近地區提供護伴服務,感到外出不安全的人士都可以上網、打電話或發短訊給這個非牟利組織,他們會分派義工,陪伴要求護伴的人士去買菜、去銀行、去看醫生或去公園等等,每次會派出最少兩名義工。

Owyang說:「兩名義工同行一方面可以互相問責,也更安全,人多會更安全。」

目前這個組織已有超過2千人登記想做義工,做義工護伴必須出示新型肺炎陰性檢測證明,或完成接種疫苗的證明,並且需要完成安全課程,目前符合資格做護伴的義工約有400人。

想申請成為義工,或者要求護伴服務,可上網:http://compassioninoakland.org查詢詳情,Compassion in Oakland計劃未來在舊金山(三藩市)設立分部擴展服務範圍。

