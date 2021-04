【有線新聞】

洛杉磯3名幼童在家中被殺死,他們30歲的母親懷疑劫車引起可疑後被捕。

警方稱在洛杉磯以北,逾300公里外城鎮,拘捕拉丁裔的卡里洛(Liliana Carrillo),其3名子女由祖母發現伏屍家中,卡里洛不在家。

據報幼童分別約半歲至3歲,有刺傷痕跡,當場證實死亡。

警方初步認為死者母親是唯一疑犯。

