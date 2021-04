舊金山公布重開室內現場活動安全措施

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山(三藩市)周四宣佈,將從4月15號開始恢復室內現場活動,但會有人數限制,以及其他防疫安全措施。

舊金山市長布里德與衛生局長Grant Colfax共同宣佈,將於下週四4月15號重啟室內大型活動,包括現場表演、球賽、會議,以及社交活動等。

市府也將於4月14號公佈最新的衛生防疫指引,配合州府上星期更新的有關舉行室內現場和私人活動時,須遵守的防疫及衛生安全指引。

舊金山計劃將允許售賣活動門票,不過人數只能限制在不超過總容量的三成五,而且衛生和安全措施要符合州府要求,例如入場者必須保持社交距離、戴口罩、只有在吃東西或喝飲料時才能摘下口罩,而且參與活動者必須出示新冠疫苗接種證明,或新冠病毒陰性檢測結果。

如果室內活動場所只開放不超過一成五的人數容量,參與人數也不超過200人,而且衛生安全計劃獲得批准,出席者則無需提供疫苗接種證明,或陰性檢測結果。

市府官員表示,重開室內大型活動是基於舊金山新冠肺炎確診病例,以及住院率都呈下降趨勢,但如果數據又出現回升,則會再度暫停重啟活動。

從今年3月初至今,舊金山單日平均確診病例,保持在30到40宗之間,住院人數從2月起也開始下降,不過最近變種病毒傳播的很快,衛生官員也在密切監測,同時已經加快疫苗的接種速度。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。