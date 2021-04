英國菲臘親王逝世 享年99歲

【有線新聞】

英國菲臘親王逝世,終年99歲。女王伊利沙伯二世深表哀痛,二人結為夫婦逾70載,菲臘親王是英國史上在位最久的君主伴侶。王室暫未公布喪禮等安排。

英女王伊利沙伯二世透過白金漢宮發聲明,公布菲臘親王死訊,她對深愛的丈夫離世深感悲痛。菲臘親王與女王結婚逾70年,同時獲冊封為愛丁堡公爵。

出身希臘王室的菲臘,二戰時曾在英軍服役和參戰,戰後兩年與還未登基的伊利沙伯二世結婚;他們育有4名子女,包括王儲查理斯。

菲臘親王一直履行王室公務至2017年,於96歲高齡退休,卸下王室公職。首相約翰遜曾形容,他帶領著王室在國內的關鍵地位,啟發了無數年輕人。

菲臘親王今年2月曾因感染入院,原因相信與新型肺炎無關。他接受心臟手術,留醫一個月後出院,當時王室指他精神很好。

王室尚未公布喪禮安排,估計將會按其遺願採用王室葬禮規格,而非國葬。

