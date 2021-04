【KTSf】

報導指,舊金山(三藩市)Salesforce大公司在去年全年,完全不需繳付任何的稅款。

全美有多家大型企業,包括總部設在舊金山的Salesforce,縱然去年營利超過數十億,卻完全不需交任何的商務稅。

根據稅務與經濟政策研究所的報告,全國有55家公司,總營利達到405億,而要是用21%的商業稅來計算,應該收取到85億的稅收,但是這些公司也都收到不同數額的稅務回扣。

Salesforce公司獲得1,200萬的稅務回扣,所以即使公司賺取到26億的營利,卻連續3年不需要交任何的商業稅。

