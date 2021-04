佛州州長簽行政命令禁疫苗護照

【KTSF】

正當各界關注未來是否會以疫苗護照作為出行文件之際,佛羅里達州州長率先簽署行政命令,在佛州禁止疫苗護照。

每個接種過疫苗的人士,都會得到一張由聯邦疾控中心(CDC)發放的疫苗接種卡片,未來這是否會成為民眾出行的文件之一尚未有譜。

但共和黨籍的佛州州長Ron Desantis就先發制人,周五簽署行政命令,明令禁止疫苗護照,由於疫苗護照被視為確保民眾已經接種疫苗的證據,但這項行政命令指出,接種新冠疫苗並不是強制性的,因此人們不該被要求與任何人分享他們的個人疫苗訊息。

根據行政官員透露,白宮正在著手要建立這些疫苗文件,不過距離落實至少還要好幾個星期,而白宮也已經清楚表態,疫苗政見絕對不會是強制性的。

