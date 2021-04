【KTSF】

周五下午2時半,加州大學柏克萊分校的一班年輕人舉行「停止亞裔仇恨」集會,他們從奧克蘭(屋崙)市政廳遊行至華埠,共同譴責近期在美國多地發生的針對亞裔的暴力犯罪及歧視事件。

在柏克萊市政廳外的集會上,組織者譴責近期爆發的反亞裔仇恨事件,強調這些事件發生在灣區是不可接受的,希望大家團結一致,向種族暴力說不。

集會組織者Lucia向本台表示,近期連續發生的仇視亞裔事件,令人感到沮喪,必須走上街頭表達訴求。

抗議人群手持「停止反亞裔暴力」、「向種族歧視說不」、「我們不是病毒」等標語,並高叫「停止仇恨亞裔」等口號,沿著通向華埠的主要街道遊行,亦有人沿途打鼓及放音樂,希望引起更多人注意。

