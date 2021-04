台鐵列車出軌多節車廂卡在隧道 最少51死過百傷

【有線新聞】

台灣發生50年來最嚴重的火車意外。一列台鐵列車在花蓮出軌,多節車廂卡在隧道內,增至最少51人死、146人受傷,正副列車司機死亡。初步調查懷疑,一架停泊在路軌旁山坡上的工程車因為無拉手掣,從山上滾下來、撞向列車釀成意外。

火車出軌後即時停電,四周煙塵瀰漫,乘客開著手機照明。有人問︰「有沒有人受傷?有人需要就醫嗎?」現場可見車窗損毀。

當時火車正駛入隧道,頭幾節車廂擦撞隧道、嚴重變形,乘客無法自行離開。車廂卡在單軌隧道內,消防只能在火車和隧道之間的狹窄空間入內,再爬上車頂協助較輕傷的乘客離開。

隧道內其中一個車廂斷開,損毀嚴重,越深入隧道,列車最前面兩卡車損毀最嚴重。

有乘客講述︰「很多人被壓在椅子下,上面再有其他的人壓着。一個疊一個,底下的人都沒有意識。最初還有幾聲呼救,後來都沒有了。」

消防要鋸開瓦礫才能救人,大部分死者、包括列車司機,都是在這頭兩節車廂。事發在山區,搜救人員花了20、30分鐘才到達,尾四節車廂的乘客最先獲救。

有乘客憶述事發經過︰「旁邊都沒有空間,所以一定要爬到上面走出來。我坐在靠走道,給摔到地上。聽到很大撞擊聲,全部人都向前倒。」「剛開始發生,火車在煞車的時候、不斷不斷煞車。後來嚴重的撞擊,我們坐在後面的位置,大家都往前面倒。」

出事的太魯閣號共8節車廂,全車載滿最少350人,由新北開往台東。上午9時許,駛至花蓮縣大清水隧道時發生意外。

