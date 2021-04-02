台鐵列車出軌多節車廂卡在隧道 最少51死過百傷

【有線新聞】

台灣發生50年來最嚴重的火車意外。一列台鐵列車在花蓮出軌，多節車廂卡在隧道內，增至最少51人死、146人受傷，正副列車司機死亡。初步調查懷疑，一架停泊在路軌旁山坡上的工程車因為無拉手掣，從山上滾下來、撞向列車釀成意外。

火車出軌後即時停電，四周煙塵瀰漫，乘客開著手機照明。有人問︰「有沒有人受傷？有人需要就醫嗎？」現場可見車窗損毀。

當時火車正駛入隧道，頭幾節車廂擦撞隧道、嚴重變形，乘客無法自行離開。車廂卡在單軌隧道內，消防只能在火車和隧道之間的狹窄空間入內，再爬上車頂協助較輕傷的乘客離開。

隧道內其中一個車廂斷開，損毀嚴重，越深入隧道，列車最前面兩卡車損毀最嚴重。

有乘客講述︰「很多人被壓在椅子下，上面再有其他的人壓着。一個疊一個，底下的人都沒有意識。最初還有幾聲呼救，後來都沒有了。」

消防要鋸開瓦礫才能救人，大部分死者、包括列車司機，都是在這頭兩節車廂。事發在山區，搜救人員花了20、30分鐘才到達，尾四節車廂的乘客最先獲救。

有乘客憶述事發經過︰「旁邊都沒有空間，所以一定要爬到上面走出來。我坐在靠走道，給摔到地上。聽到很大撞擊聲，全部人都向前倒。」「剛開始發生，火車在煞車的時候、不斷不斷煞車。後來嚴重的撞擊，我們坐在後面的位置，大家都往前面倒。」

出事的太魯閣號共8節車廂，全車載滿最少350人，由新北開往台東。上午9時許，駛至花蓮縣大清水隧道時發生意外。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。