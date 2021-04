蔡英文對意外表遺憾 呼籲外界勿過度揣測和指控

【有線新聞】

懷疑沒有拉手掣、釀成太魯閣號出軌的工程車司機,被帶往警署協助調查。總統蔡英文對意外表示遺憾,但希望意外成因未釐清前,外界不要過度揣測和指控。

有乘客形容︰「火車已經報銷了,撞到卡車了。卡車掉下來了,車廂都變形了。」事發後,工程車被撞散、黃色車身卡在路軌旁邊,山坡留下光禿禿的痕跡。

警方初步調查懷疑,工程車沒有拉好手掣,跌下20米高的山坡,撞向正入隧道的列車,令列車出軌,但無即時停下,繼續在隧道拖行一段路,造成更嚴重損毀。工程車司機已帶往警署協助調查。

台鐵指,工程車在沒有工程時,應該停在平地、而非斜坡。由於正值清明連假,各項工程均暫停施工,工地負責人早上到工地只是巡視。不清楚為何他在短短約300米的巡視路程,會移動工程車。

行政院長蘇貞昌到現場視察,對意外表示很遺憾,向罹難者家屬和火車乘客致上最大歉意。

總統蔡英文則到台北的台鐵應變中心,強調目前救援是最優先的任務,會盡力協助死傷者和家屬,再調查事故原因。

她表示︰「我們已經要求運安會嚴格進行事故調查,完整了解事故原因之後向各界公開說明。在真相充分釐清前,我希望不要有過度的揣測或指控。」

距離造成18人死的普悠瑪列車出軌事故,發生不足3年,台灣再次出現嚴重火車意外。交通部長林佳龍表示,會承擔一切政治責任,不會一走了之。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。