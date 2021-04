灣區組織發起籌款活動助台灣火車事故罹難者家屬

【KTSF】

台灣發生死傷慘重的火車事故,引發國際媒體報導,灣區也有組織發起籌款活動,希望能幫助罹難者的家屬。

北美洲台灣商會聯合總會會長吳怡明周五一早就在臉書發出緊急通知,發起台鐵花蓮交通事故受難者緊急撫卹捐款,希望會員及各商會發動集中力量,該會將把籌得的款項經由台灣僑委會轉給台灣交通部,向死者家屬發放慰問金。

吳怡明指出,會在4月10日先送出第一筆捐款,而且會直接轉給家屬。

有意捐款的人士,可以透過Zelle轉帳給北美洲台灣商會聯合總會,[email protected],也可以透過郵寄支票的方式,支票抬頭TCCNA,地址是14440 S De Anza Blvd. #D4,Cupertino, CA 95014

該會強調,所有捐款將專款專用,不會用於人事費用,在美國也可以抵稅。

