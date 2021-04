【KTSF】

一輛汽車美東時間周五下午撞進首都華盛頓國會山莊外架設的路障,兩名國會警員受傷,其中一人傷重不治,涉案司機遭在場的執法人員槍擊,送院搶救後不治。

國會警方表示,事發於國會山莊外的檢查站,據現場拍下的片段所見,疑犯駕車撞向兩名國會警員後從車廂步出,疑犯當時手持利刀,奔向兩名警員,之後用利刀刺向其中一名警員。

疑犯接著被在場的執法人員開槍射中,送院搶救後不治。

事發後,國會大樓已被封鎖,所有人不得進出,當局稱事件估計不涉及恐怖襲擊。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。