舊金山教委會副主席高勵思被褫奪職位 索償8700萬

【KTSF 江良慧報導】

舊金山(三藩市)教育委員會副主席高勵思(Allison Collins)因為涉嫌發表歧視亞裔的言論,被褫奪副主席職位,事件餘波未了,高勵思入禀法院起訴校區和其他委員,索償接近9千萬。

事件源於高勵思在2016年,即她任職教委會前的推文,她的推文暗示,亞裔美國人學生和家長受惠於”白人至上主義”,和作為”模範少數族裔”的刻板印象。

之後,包括舊金山市長布里德在內的幾乎所有舊金山民選官員,都呼籲高勵思辭職,最後教委會5名委員對她投以不信任票,褫奪她副主席的職位。

事發後,高勵思曾表示,自己的推文被人斷章取義,又說為推文可能造成的傷痛致歉。

不過她周三出席一個支持她的集會,宣布控告校區和其他委員,態度變得強硬,說對她的批評是有毒的政治攻擊,她向校區和其他5名投下不信任票的教委索償8700萬,要求在一個星期內恢復她教委會副主席身份和其他職務,並要求對方發出書面道歉,說是誤解了她的言論,和她的言論並不是種族歧視。

