舊金山教委會副主席高勵思被褫奪職位 索償8700萬

【KTSF 江良慧報導】

舊金山（三藩市）教育委員會副主席高勵思（Allison Collins）因為涉嫌發表歧視亞裔的言論，被褫奪副主席職位，事件餘波未了，高勵思入禀法院起訴校區和其他委員，索償接近9千萬。

事件源於高勵思在2016年，即她任職教委會前的推文，她的推文暗示，亞裔美國人學生和家長受惠於”白人至上主義”，和作為”模範少數族裔”的刻板印象。

之後，包括舊金山市長布里德在內的幾乎所有舊金山民選官員，都呼籲高勵思辭職，最後教委會5名委員對她投以不信任票，褫奪她副主席的職位。

事發後，高勵思曾表示，自己的推文被人斷章取義，又說為推文可能造成的傷痛致歉。

不過她周三出席一個支持她的集會，宣布控告校區和其他委員，態度變得強硬，說對她的批評是有毒的政治攻擊，她向校區和其他5名投下不信任票的教委索償8700萬，要求在一個星期內恢復她教委會副主席身份和其他職務，並要求對方發出書面道歉，說是誤解了她的言論，和她的言論並不是種族歧視。

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