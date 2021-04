拜登召開上任後首個內閣會議 推兩萬億就業及基建計畫

【KTSF 歐志洲報導】

總統拜登周四召開上任以來的第一個內閣會議,重點包括委派5位內閣成員,對美國民眾展開兩萬億就業計畫的教育工作。

這是拜登上任以來,,首次舉行親身出席的內閣會議,其中受到人們注意的插曲,就是交通部長布提捷(Pete Buttigieg)騎腳踏車到白宮出席會議,同樣騎腳踏車離開現場。

共有25人出席內閣會議,包括副總統賀錦麗,而因為受到保持社交距離的限制,會議並非在內閣會議室舉行,而改在東會議室舉行。

拜登告訴內閣部長,所有部門的開支都必須遵守他要求買美國貨的標準,內閣部長在下個會議必須匯報他們如何在所領導的部門落實這個準則。

除此之外,拜登也宣布委派5位內閣部長進行特別任務,他們必須代表拜登向美國民眾解釋,拜登兩萬億元的就業與基礎建設方案,這5名內閣成員是交通部長布提捷、能源部長Jennifer Granholm、城市發展部長Marcia Fudge、勞工部長Marty Walsh和商務部長Gina Raimondo。

周四的會議歷時兩個小時。

