Santa Clara縣變種新冠病例呈上升趨勢

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣衛生官員表示，新冠變種病毒感染病例在該縣呈上升趨勢，目前正值春假之際，當局呼籲民眾避免出遊，如果外出旅行必須戴口罩，回來之後做自我隔離。

Santa Clara縣衛生官員表示，最近的基因組檢測發現，更具傳染性的新冠病毒變異毒株正在當地社區傳播，而且病例有增加。

Santa Clara縣緊急行動中心信息官張繼月（Anne Chang）說：「而我們也看到了全美各地確診病例的激增，可能和變異病毒株有關，這些都是警訊，但是好消息是，只要我們繼續堅持防疫的措施，我們還是可以阻止疫情在社區中的攀升。」

縣府資料顯示，截至3月27號，該縣共有92例確診是英國發現的變異毒株，有3例來自南非，1例是在日本和巴西發現的變異毒株，還有超過1,000例屬於加州變種病毒。

縣府官員稱，雖然該縣目前進入疫情橙色級別，但民眾對防疫仍不能鬆懈，尤其在復活節和春假期間應避免外出旅行，如果需要旅行，則在返家後進行10天自我隔離，並鼓勵做新冠病毒檢測，隔離期可縮短至7天。

雖然Santa Clara縣目前的疫苗數量仍然不足，但過去幾周所得的劑量基本保持不變，隨著疫苗開放給更多人接種，衛生官員也鼓勵民眾打疫苗，協助降低新冠病毒的傳播機率。

Santa Clara縣衛生局長Sara Cody醫生說：「但最重要的信息是，如果你接種了疫苗，你會得到更多保護，而在我們的縣和社區，接種疫苗的人越多，我們就會更安全。」

衛生官員還提醒，不論是否接種疫苗，民眾外出仍要戴口罩，保持社交距離，勤洗手，儘量避免高風險的室內活動，例如室內用餐、聚會等。

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