Santa Clara縣變種新冠病例呈上升趨勢

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣衛生官員表示,新冠變種病毒感染病例在該縣呈上升趨勢,目前正值春假之際,當局呼籲民眾避免出遊,如果外出旅行必須戴口罩,回來之後做自我隔離。

Santa Clara縣衛生官員表示,最近的基因組檢測發現,更具傳染性的新冠病毒變異毒株正在當地社區傳播,而且病例有增加。

Santa Clara縣緊急行動中心信息官張繼月(Anne Chang)說:「而我們也看到了全美各地確診病例的激增,可能和變異病毒株有關,這些都是警訊,但是好消息是,只要我們繼續堅持防疫的措施,我們還是可以阻止疫情在社區中的攀升。」

縣府資料顯示,截至3月27號,該縣共有92例確診是英國發現的變異毒株,有3例來自南非,1例是在日本和巴西發現的變異毒株,還有超過1,000例屬於加州變種病毒。

縣府官員稱,雖然該縣目前進入疫情橙色級別,但民眾對防疫仍不能鬆懈,尤其在復活節和春假期間應避免外出旅行,如果需要旅行,則在返家後進行10天自我隔離,並鼓勵做新冠病毒檢測,隔離期可縮短至7天。

雖然Santa Clara縣目前的疫苗數量仍然不足,但過去幾周所得的劑量基本保持不變,隨著疫苗開放給更多人接種,衛生官員也鼓勵民眾打疫苗,協助降低新冠病毒的傳播機率。

Santa Clara縣衛生局長Sara Cody醫生說:「但最重要的信息是,如果你接種了疫苗,你會得到更多保護,而在我們的縣和社區,接種疫苗的人越多,我們就會更安全。」

衛生官員還提醒,不論是否接種疫苗,民眾外出仍要戴口罩,保持社交距離,勤洗手,儘量避免高風險的室內活動,例如室內用餐、聚會等。

