紐約亞裔男子地鐵被人毆打兼箍頸（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

紐約再發生亞裔被人攻擊事件，一個亞裔男人在地鐵上被人毆打兼箍頸，紐約警方仇視罪行小組，已經就事件展開調查，以下部分片段可能會令人不安，敬請留意。

We need the public's help. The NYPD is aware of this video and is investigating. Anyone that has information regarding this incident is urged to call or DM @NYPDTips 1-800-577-TIPS and provide additional details including the date and time of occurrence. @NYPDTransit @NYPDnews https://t.co/fJmZC1QJac — NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) March 29, 2021

Twitter用戶@AsianDawn4周一早上發推文上載片段，顯示一宗暴力襲擊的片段，指事件涉嫌發生在Bushwick的Kosciuszko街地鐵車站，一列開往曼克頓的J線列車。

片長接近一分鐘，開始時兩人似乎已經在扭打，可以看到一個黑衣黑褲的非洲裔男人，連番用拳頭打到一名亞裔男人，跌在地鐵座位上，之後更用手臂箍頸，似乎是要令對方窒息，可以聽到車上有其他人多次叫個男人停手，但他依然把亞裔男人箍頸接近15秒，之後把受害人推開，亞裔男人隨即跌到地上，看來似乎失去知覺，而攻擊人的男人就步行離開車廂。

紐約警察局仇視罪行小組在稍後也轉載片段，並要求公眾提供線索，小組表示，截至周日為止，紐約有至少27宗反亞裔事件，相比去年同期只有8宗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。