拜登稱美國九成人口3星期內可接種新冠疫苗

【KTSF 江良慧報導】

拜登總統周一宣布，美國九成的人口將可以在三個星期內合資格接種新型肺炎疫苗，兼可以在寓所5英里內的接種場地接種疫苗。

拜登繼上星期宣布要要在上任100天內替美國人接種2億劑疫苗後，周一再承諾會在未來三個星期內，再把接種疫苗的資格擴展到九成美國人。

他表示，到了4月19日時候，全美9成18歲或以上的成年人都會符合資格接種疫苗，而且他們更可以在居住地點5英里之內的接種場地打針，不過他也澄清，由於人數眾多，所以要成功預約到接種疫苗，可能還是要等一段時間。

另外，聯邦疾控中心（CDC）總監Rochelle Walensky醫生周一再次就疫情發出警告，說全國有多處地區的新症，住院和死亡數字都在上升，她很擔心她又再次出現好像末日將至的感覺，她更一度情緒激動，說自己身為人妻、人母和女兒，懇求大家不要放鬆防疫措施。

另一方面，疫苗接種進展理想，最新數據顯示，全美已經有兩成人口已經接種完整疫苗，過去3天每天都接種了超過300萬劑疫苗。

除了阿肯色州之外，全美所有州分都表示，計劃可以達到甚至超越拜登早前的目標，就是在5月初前，把接種疫苗的資格擴展到所有16歲或以上人士。

另外，CDC一項最新研究顯示了疫苗在真實世界的效用，研究分析了4千名接種了Pfizer或者Moderna疫苗的前線醫護和急救人員，發現疫苗在預防感染方面，有效率達到9成，就算是在第一針後，有效率也可以高達八成。

而紐約州就率先推出疫苗護照，參加者可以憑護照，證明自己接種完整疫苗，或者病毒測試是陰性，從而獲准進入一些特定場所，或者是娛樂或者活動場地。

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