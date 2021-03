拜登稱美國九成人口3星期內可接種新冠疫苗

【KTSF 江良慧報導】

拜登總統周一宣布,美國九成的人口將可以在三個星期內合資格接種新型肺炎疫苗,兼可以在寓所5英里內的接種場地接種疫苗。

拜登繼上星期宣布要要在上任100天內替美國人接種2億劑疫苗後,周一再承諾會在未來三個星期內,再把接種疫苗的資格擴展到九成美國人。

他表示,到了4月19日時候,全美9成18歲或以上的成年人都會符合資格接種疫苗,而且他們更可以在居住地點5英里之內的接種場地打針,不過他也澄清,由於人數眾多,所以要成功預約到接種疫苗,可能還是要等一段時間。

另外,聯邦疾控中心(CDC)總監Rochelle Walensky醫生周一再次就疫情發出警告,說全國有多處地區的新症,住院和死亡數字都在上升,她很擔心她又再次出現好像末日將至的感覺,她更一度情緒激動,說自己身為人妻、人母和女兒,懇求大家不要放鬆防疫措施。

另一方面,疫苗接種進展理想,最新數據顯示,全美已經有兩成人口已經接種完整疫苗,過去3天每天都接種了超過300萬劑疫苗。

除了阿肯色州之外,全美所有州分都表示,計劃可以達到甚至超越拜登早前的目標,就是在5月初前,把接種疫苗的資格擴展到所有16歲或以上人士。

另外,CDC一項最新研究顯示了疫苗在真實世界的效用,研究分析了4千名接種了Pfizer或者Moderna疫苗的前線醫護和急救人員,發現疫苗在預防感染方面,有效率達到9成,就算是在第一針後,有效率也可以高達八成。

而紐約州就率先推出疫苗護照,參加者可以憑護照,證明自己接種完整疫苗,或者病毒測試是陰性,從而獲准進入一些特定場所,或者是娛樂或者活動場地。

