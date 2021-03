社媒流傳有人鼓吹在公車掌摑亞裔長者及婦女

【KTSF 黃恩光報導】

最近在社交媒體流傳消息,指出有人發起名為掌摑亞裔的運動,並聲稱有一群青少年鼓吹在公共交通工具掌摑亞裔長者和婦女,舊金山(三藩市)警方表示,雖然未能證實真有其事,但為安全起見,已經和Muni和其他執法分享有關的消息。

最近在社交媒體流傳,說上星期五晚上有9到10個青少年在8XMuni巴士上掌摑亞裔長者,舊金山警方回覆本台查詢時指出,知道有這樣的消息,可是沒有警察報告證實真有其事。

另外,警方表示也知道網上流傳“掌摑亞裔”的運動,警方指出尚未能證實灣區有沒有發生掌摑亞裔的事件,但為安全起見,警方已經與舊金山交通局、Muni以及執法部門分享有關的訊息,警方呼籲市民遇到罪案,應該打911報警。

最近在Nextdoor以及Twitter等社交媒體流傳的消息指出,最少5個青少年發起掌摑亞裔Slap an Asian challenge,鼓吹在灣區的公共交通工具掌摑亞裔婦女以及長者。

