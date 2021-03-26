社媒流傳有人鼓吹在公車掌摑亞裔長者及婦女

【KTSF 黃恩光報導】

最近在社交媒體流傳消息，指出有人發起名為掌摑亞裔的運動，並聲稱有一群青少年鼓吹在公共交通工具掌摑亞裔長者和婦女，舊金山（三藩市）警方表示，雖然未能證實真有其事，但為安全起見，已經和Muni和其他執法分享有關的消息。

最近在社交媒體流傳，說上星期五晚上有9到10個青少年在8XMuni巴士上掌摑亞裔長者，舊金山警方回覆本台查詢時指出，知道有這樣的消息，可是沒有警察報告證實真有其事。

另外，警方表示也知道網上流傳“掌摑亞裔”的運動，警方指出尚未能證實灣區有沒有發生掌摑亞裔的事件，但為安全起見，警方已經與舊金山交通局、Muni以及執法部門分享有關的訊息，警方呼籲市民遇到罪案，應該打911報警。

最近在Nextdoor以及Twitter等社交媒體流傳的消息指出，最少5個青少年發起掌摑亞裔Slap an Asian challenge，鼓吹在灣區的公共交通工具掌摑亞裔婦女以及長者。

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