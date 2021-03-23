舊金山肖化區發生入屋劫案 華裔女童獨自面對匪徒

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）肖化區光天化日下發生入屋搶劫案，當時屋裡面只有一個11歲的華裔女童。

警方資料顯示，案發地點是Cambridge街200號地段，介乎Pioche街和Silliman街之間，警方表示，上星期五下午12點40分左右，匪徒強行闖進一棟住宅，當時一個11歲華裔女童正在住宅的樓下做功課，匪徒命令女童進入洗手間，然後在屋裡搜掠。

警方表示，匪徒搶走現金，包括美金、人民幣以及韓元，3個匪徒之中有兩人是非洲裔，他們得手之後乘坐接應的汽車逃走，女童沒有受傷。

警方盜竊案調查組正在調查案件，附近居民如果有閉路電視拍攝到涉案匪徒以及汽車，請與警方聯繫，匿名報案熱線是(415) 575-4444，或發短訊至TIP411。

另外，同樣是星期五晚上7點左右，在舊金山藝術宮（Palace of Fine Arts）發生搶劫案，警方表示，一個非洲裔男人將29歲的亞裔男事主推在地上，然後搶走他的攝影機和器材，賊人得手後乘坐接應的汽車逃走，當時車上另外有兩個人，男事主沒有受傷。

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