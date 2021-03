舊金山肖化區發生入屋劫案 華裔女童獨自面對匪徒

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)肖化區光天化日下發生入屋搶劫案,當時屋裡面只有一個11歲的華裔女童。

警方資料顯示,案發地點是Cambridge街200號地段,介乎Pioche街和Silliman街之間,警方表示,上星期五下午12點40分左右,匪徒強行闖進一棟住宅,當時一個11歲華裔女童正在住宅的樓下做功課,匪徒命令女童進入洗手間,然後在屋裡搜掠。

警方表示,匪徒搶走現金,包括美金、人民幣以及韓元,3個匪徒之中有兩人是非洲裔,他們得手之後乘坐接應的汽車逃走,女童沒有受傷。

警方盜竊案調查組正在調查案件,附近居民如果有閉路電視拍攝到涉案匪徒以及汽車,請與警方聯繫,匿名報案熱線是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411。

另外,同樣是星期五晚上7點左右,在舊金山藝術宮(Palace of Fine Arts)發生搶劫案,警方表示,一個非洲裔男人將29歲的亞裔男事主推在地上,然後搶走他的攝影機和器材,賊人得手後乘坐接應的汽車逃走,當時車上另外有兩個人,男事主沒有受傷。

