【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)再有亞裔在街上遭到襲擊,今次發生在市中心。

事發周一下午約兩點,一名59歲Vallejo居民Danilo Yuchang,在舊金山600號路段被匪徒多次揮拳毆打臉部,事主倒地受重傷。

匪徒之後坐上一輛Muni巴士逃走,事主送院治療,情況危殆,警方仍在調查該案,有線索的民眾,請致電(415) 575-4444,或發短訊至TIP411通知警方。

根據7號電視台的報導指,Yuchang是一名華裔和非律賓裔混血兒,他在舊金山市中心上班,從事旅遊業,雙眼被打到腫起和瘀傷,令他看不見東西。

