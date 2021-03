按摩院8死命案 警方稱疑兇或性上癮動殺機

【KTSF】

喬治亞州亞特蘭大地區周二多間按摩院發生槍擊案,造成8人死亡,疑兇被捕,警方透露,疑兇可能因為性上癮而動殺機,現階段未能確定兇徒是否針對亞裔犯案。

被捕的白人青年Robert Aaron Long現年21歲,警方稱他已承認犯案,但否認動機涉及種族原因,不過案中大多數死者是亞裔女性,南韓外交部已證實,死者中有4人是韓裔。

警方透露,被捕男子是按摩院的常客,他希望根除按摩院所帶來的誘惑,警方沒有透露案發的按摩院是否他光顧的地方。

警方亦稱,他在亞特蘭大地區犯案後,還打算到佛羅里達州再犯案。

亞特蘭大警察局長Rodney Bryant稱,現階段要斷言案件是種族仇視罪案仍言之尚早,但美國近日出現多宗針對亞裔的襲擊事故,不少亞裔人士認為他們遭到針對。

喬治亞州州議員Bee Nguyen稱,自疫情爆發以來,針對亞裔的仇視罪案不斷增加,令人很難相信案件並非針對亞裔社區。

