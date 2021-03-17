按摩院8死命案 警方稱疑兇或性上癮動殺機

【KTSF】

喬治亞州亞特蘭大地區周二多間按摩院發生槍擊案，造成8人死亡，疑兇被捕，警方透露，疑兇可能因為性上癮而動殺機，現階段未能確定兇徒是否針對亞裔犯案。

被捕的白人青年Robert Aaron Long現年21歲，警方稱他已承認犯案，但否認動機涉及種族原因，不過案中大多數死者是亞裔女性，南韓外交部已證實，死者中有4人是韓裔。

警方透露，被捕男子是按摩院的常客，他希望根除按摩院所帶來的誘惑，警方沒有透露案發的按摩院是否他光顧的地方。

警方亦稱，他在亞特蘭大地區犯案後，還打算到佛羅里達州再犯案。

亞特蘭大警察局長Rodney Bryant稱，現階段要斷言案件是種族仇視罪案仍言之尚早，但美國近日出現多宗針對亞裔的襲擊事故，不少亞裔人士認為他們遭到針對。

喬治亞州州議員Bee Nguyen稱，自疫情爆發以來，針對亞裔的仇視罪案不斷增加，令人很難相信案件並非針對亞裔社區。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。