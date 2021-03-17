按摩院8死命案 警方稱疑兇或性上癮動殺機

March 17, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
Robert Aaron Long (Cherokee County Sheriff's Office)

【KTSF】

喬治亞州亞特蘭大地區周二多間按摩院發生槍擊案，造成8人死亡，疑兇被捕，警方透露，疑兇可能因為性上癮而動殺機，現階段未能確定兇徒是否針對亞裔犯案。

被捕的白人青年Robert Aaron Long現年21歲，警方稱他已承認犯案，但否認動機涉及種族原因，不過案中大多數死者是亞裔女性，南韓外交部已證實，死者中有4人是韓裔。

警方透露，被捕男子是按摩院的常客，他希望根除按摩院所帶來的誘惑，警方沒有透露案發的按摩院是否他光顧的地方。

警方亦稱，他在亞特蘭大地區犯案後，還打算到佛羅里達州再犯案。

亞特蘭大警察局長Rodney Bryant稱，現階段要斷言案件是種族仇視罪案仍言之尚早，但美國近日出現多宗針對亞裔的襲擊事故，不少亞裔人士認為他們遭到針對。

喬治亞州州議員Bee Nguyen稱，自疫情爆發以來，針對亞裔的仇視罪案不斷增加，令人很難相信案件並非針對亞裔社區。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet

Related Articles