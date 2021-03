東華醫院行政總裁張建清獲頒2021年傑出女性獎（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州眾議員邱信福周五為東華醫院行政總裁張建清(Jian Zhang)頒發2021年傑出女性獎,表彰她帶領東華醫院員工在疫情期間為社區抗疫所做的貢獻。

加州眾議員邱信福說:「我們想感謝你的遠見卓識,感謝你的領導和品行,我們想感謝你並祝賀你,非常感謝,謝謝。」

邱信福代表加州第17區選民,向東華醫院行政總裁張建清博士頒發本年度傑出女性獎,同時也表彰東華醫院全體員工和董事會在疫情期間對社區所做的貢獻。

邱信福說:「正是這個機構支撐著,我們的社區應對公共衛生挑戰,一個多世紀以來,而且今天仍在繼續這樣做。」

張建清說,對獲此殊榮表示榮幸,對醫院來說也是一個很好的肯定,2020年是十分艱辛的一年,東華醫院和社區齊心協力,一起抗疫,才有今天的成果,包括從最初歷盡艱難為醫護人員訂購防護用品。

張建清說:「有一條渠道拿到個人防護品,對我個人來說是一個巨大的安慰,要不然的話,那個時候我真的是睡不著覺,那個時候時差的關係,要跟中國打交道都是晚上,所以最後做成這個事情,就是一個大的進步。」

東華醫院還有協助華埠散房住客做新冠病毒檢測,幫助有需要的人進行隔離,提供中文熱線服務,同時快速啟用醫院二樓新設施,更新急診室,接收總醫院的病人等,院方花了很多人力物力,雖然醫護人員有擔憂,但也做成很多事情,因此張建清也非常感謝社區的支持。

張建清說:「所以我是很感謝整個社區大家對東華醫院的幫助,就像我們媒體朋友,你們也是沒日沒夜,那個時候我的感覺,你們是我們的員工這樣子。」

她說,在疫情最嚴峻的12月和1月,他和醫護人員也訂購了500件雨衣充當裝屍袋,預防醫療系統不勝負荷的情況出現。

張建清說:「並不是說我們不怕,我們都怕,但是我們在社區的面前,必須要說,不用擔心,我們在很努力,現在我們可以這麼講,如果當時我們告訴他們,我們也害怕,那他們不是更害怕,對不對?」

東華醫院的資金全部靠捐助,在抗疫期間也是入不敷支,院長因此呼籲政府也能重視和支持社區醫院。

東華醫院院長陳傑民(Kitman Chan)說:「醫院除了大眾之後,政府要有一個政策,每一個層級裡面,都要關心社區健康問題。」

東華醫院現在除了在舊金山華埠有醫療中心,在中半島的Daly City Gellert Boulevard上也有診所,服務附近的居民。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。