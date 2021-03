舊金山市立大學面臨財赤新學年將裁員縮班（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市立大學指,由於新學年面臨財政赤字將會裁員減班,工會和學生大力反對,希望挽留教師。

舊金山市立大學星期二公佈財政預算指出,預料新學年將會面臨3300萬元財政短缺,因此必須減班、裁員,以及削減學生服務。

有工會成員、教師和學生周五在網上發表記者會,要求校方挽留教師和課堂,否則會令弱勢社群學生大受影響。

工會副主席Mary Bravewoman說:「目前有163名教師收到初步停職通知,即是每人每學期有3至5班要取消,每班有20至40名學生受影響,十幾名輔導員受影響。」

學生代表Vick Chung說:「教育是良藥,如果市立大學並非免學費,如果3年前我無收到課堂表,我未必有勇氣去接受學校的資源,從超過30年的家暴中獲得治療。」

他們並希望市府和州府可以介入撥款,保護維持學校服務,他們又指市立大學尤其對低收入、少數族裔和移民家庭的學生非常重要,有市參事表示會介入保障市立大學教職員。

市參事陳詩敏(Connie Chan)說:「多得市立大學,我全家才有機會居住在舊金山華埠,我跟兄弟可以在此長大。」

校方將會同工會商討有關事宜,雙方預料會在3月15日截止日期之前達成協議。

