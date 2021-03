【KTSF】

洛杉磯警方表示,日前在舊金山(三藩市)由於不願意帶口罩騷擾侮辱Uber司機的3名女性中有一人被捕。

這名女性名叫Malaysia King,今年24歲,以涉嫌使用腐蝕性化學武器、襲擊和違反健康安全令,被拉斯維加斯警方逮捕。

