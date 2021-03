【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西一名55歲亞裔男子上週五在寓所門外中槍身亡,警方目前希望民眾能夠協助破案。

警方發布的閉路電視影像,拍到的是疑犯逃逸的汽車,警方表示,3月5日清晨5點54分接報有人中槍,地點是Glen Keats Courts和Glen Ferguson Circle一帶。

警方到達現場後發現,55歲的The Nguyen中槍,死在妻子和女兒懷中。

警方調查顯示,受害人目睹有人企圖撬開他的車,於是上前質問,其中一人向受害人開槍,當時受害人的兒子也在場。

目擊者表示,有至少兩名涉案男子,他們乘坐淺藍色或銀色的4門BMW轎車逃逸,轎車前方的車窗和擋風鏡和左後方的尾燈都有損壞。

有任何消息的民眾,可以向聖荷西警方舉報,電話是(408) 947-7867。

