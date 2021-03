拜登稱美國所有民眾5月1日可以取得疫苗（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

總統拜登在上任第50天舉行首次黃金時段的電視演說,他強調所有美國人民在5月1日時可以得到疫苗,5月底之前完成接種工作,拜登也特別指出,疫情發生後增加的針對亞裔的暴力事件必須停止。

拜登周四歷時25分鐘的演說,也正好是世界衛生組織宣布新冠肺炎進入疫情大流行階段的一周年,他表示,身上一直戴著記錄美國死於新冠肺炎人數的卡片,目前已經有超過53萬國人因為疫情死亡,美國在過去一年失去了許多生命,而國人也失去了經濟生活。

拜登表示,在對抗疫情方面,必須對國人說實話,讓人們知道怎樣保護自己和他人,他說國人經常彼此對抗,連最簡單拯救人命的方法是戴口罩,也成為分化國人的事。

拜登說:「針對亞裔美國人的仇恨犯罪事件,襲擊、騷擾、指責和被指是代罪羔羊,此刻,許多亞裔美國人還是站在抗疫的前線救人,但他們還是被迫生活在恐懼中,就只是走在路上也如此,這是錯的,這是”非美國”的行為,必須停止。」

拜登提到剛簽署的1.9萬億元的疫情紓困法案能夠幫助國人生活逐漸恢復正常,他表示,上任時承諾的在100天內為一億國人接種新冠疫苗的目標,在取得疫苗的計劃下,在60天內已經可以落實,而所有成年國人將可以在5月1日之前有資格得到疫苗。

拜登也促請國人,即使接種疫苗之後,仍需要遵守聯邦疾控中心的衛生指引。

拜登說:「如果我們都共同盡責的話,到了7月4日國慶,大有可能與親友聚會。」

