拜登稱美國所有民眾5月1日可以取得疫苗（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

總統拜登在上任第50天舉行首次黃金時段的電視演說，他強調所有美國人民在5月1日時可以得到疫苗，5月底之前完成接種工作，拜登也特別指出，疫情發生後增加的針對亞裔的暴力事件必須停止。

拜登周四歷時25分鐘的演說，也正好是世界衛生組織宣布新冠肺炎進入疫情大流行階段的一周年，他表示，身上一直戴著記錄美國死於新冠肺炎人數的卡片，目前已經有超過53萬國人因為疫情死亡，美國在過去一年失去了許多生命，而國人也失去了經濟生活。

拜登表示，在對抗疫情方面，必須對國人說實話，讓人們知道怎樣保護自己和他人，他說國人經常彼此對抗，連最簡單拯救人命的方法是戴口罩，也成為分化國人的事。

拜登說：「針對亞裔美國人的仇恨犯罪事件，襲擊、騷擾、指責和被指是代罪羔羊，此刻，許多亞裔美國人還是站在抗疫的前線救人，但他們還是被迫生活在恐懼中，就只是走在路上也如此，這是錯的，這是”非美國”的行為，必須停止。」

拜登提到剛簽署的1.9萬億元的疫情紓困法案能夠幫助國人生活逐漸恢復正常，他表示，上任時承諾的在100天內為一億國人接種新冠疫苗的目標，在取得疫苗的計劃下，在60天內已經可以落實，而所有成年國人將可以在5月1日之前有資格得到疫苗。

拜登也促請國人，即使接種疫苗之後，仍需要遵守聯邦疾控中心的衛生指引。

拜登說：「如果我們都共同盡責的話，到了7月4日國慶，大有可能與親友聚會。」

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