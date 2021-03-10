奧克蘭七旬華裔老翁遇襲恐腦死 警拘一疑犯（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭（屋崙）再發生針對亞裔長者的襲擊案，一名75幾歲華裔男人，周二早上在Lake Merritt附近懷疑被人大力推倒在地，由於受害者傷勢嚴重，可能腦死，而警方晚上宣布已抓到一名嫌犯。

根據屋崙華埠商會主席陳錫澎的消息指，案發地點在Perkins夾Jayne街，該名華裔老人在早上約7點遇襲，該處地點附近也曾發生過兩次搶劫案。

有居住在附近的鄰居表示，認得該名事主，每個早上7點都會見他出門散步，當她知道消息的時候感到很震驚。

鄰居Florence Williams說：「我好傷心，我希望警方盡快拘捕疑犯，因為無人應受這種待遇。」

屋崙華埠商會主席陳錫澎說：「（這類案）不只是在華人聚居的地方，任何地方都可能發生，所以必須關注。」

他表示，要減低針對亞裔的暴力罪案，除了增加警力之外，在法律方面，必須確保犯案者不會輕易獲釋，也不應該輕判他們。

陳錫澎說：「好多時有人問，為何警察不捉賊，我希望大家公平點，並非如此，而是警察捉了賊人後，馬上獲釋，保護不了大家。」

奧克蘭警局至今未就本案作出任何回應，因此未知這宗是否搶劫案或仇恨罪案。

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