奧克蘭七旬華裔老翁遇襲恐腦死 警拘一疑犯（視頻）

東灣奧克蘭(屋崙)再發生針對亞裔長者的襲擊案,一名75幾歲華裔男人,周二早上在Lake Merritt附近懷疑被人大力推倒在地,由於受害者傷勢嚴重,可能腦死,而警方晚上宣布已抓到一名嫌犯。

根據屋崙華埠商會主席陳錫澎的消息指,案發地點在Perkins夾Jayne街,該名華裔老人在早上約7點遇襲,該處地點附近也曾發生過兩次搶劫案。

有居住在附近的鄰居表示,認得該名事主,每個早上7點都會見他出門散步,當她知道消息的時候感到很震驚。

鄰居Florence Williams說:「我好傷心,我希望警方盡快拘捕疑犯,因為無人應受這種待遇。」

屋崙華埠商會主席陳錫澎說:「(這類案)不只是在華人聚居的地方,任何地方都可能發生,所以必須關注。」

他表示,要減低針對亞裔的暴力罪案,除了增加警力之外,在法律方面,必須確保犯案者不會輕易獲釋,也不應該輕判他們。

陳錫澎說:「好多時有人問,為何警察不捉賊,我希望大家公平點,並非如此,而是警察捉了賊人後,馬上獲釋,保護不了大家。」

奧克蘭警局至今未就本案作出任何回應,因此未知這宗是否搶劫案或仇恨罪案。

