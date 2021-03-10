灣區多縣疫情級別放寬 餐廳老闆期待多做生意（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

東灣Alameda縣、北灣Solano縣和灣區以南的Santa Cruz縣，周三起將會放寬至紅色疫情級別，即是可以在人數限制下，重開餐廳堂食等室內服務。

那些縣的餐廳室內堂食、戲院、博物館等，可以在最多25%總人數下重開，健身室的人數則是10%，零售店就可容納一半總人數。

Alameda市有中餐廳的華裔老闆李孔慰表示，希望重開後多點生意。

李孔慰說：「我們的餐廳已經開了十年，今次疫情對餐廳來說是災難，這段時間可以重開，真的很期待，起碼給了我們機會做生意，之前關門很久只做外賣。」

他說之前靠外賣只做到疫情之前的四成生意，幸好有戶外用餐空間，以及有一班不離不棄的伙記。

李孔慰說：「本身來買外賣的客人，非常期待我們重開堂食，或問疫情幾時過，每一次每日都有客人問。」

Alameda縣過去兩星期的疫情指標都維持在紅色水平，新症率每十萬人，日增4.8宗，確診率1.8%，社區健康平等指數是2.6%。

Alameda、Solano和Santa Cruz縣府都表示，疫情進入紅色級別後，會跟隨州府的措施，而不會追加額外限制指引。

目前在灣區只有Contra Costa縣和Sonoma縣仍在最高的紫色級別。

全加州累計有350多萬宗確診，死亡人數超過5.4萬，全州至今為1060萬人接種了新冠疫苗，現時每星期可以為大約2.5萬幾人接種。

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