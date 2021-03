美國消費物價指數上升0.4% 主要受汽油價格上升帶動

【KTSF】

聯邦勞工部最新數據顯示,整體消費物價指數(CPI)2月份上升0.4%,符合預期,主要是汽油成本進一步上升,汽油售價上升6.4%,食品價格就升0.2%。

不計食品和能源的核心CPI指數,比對去年只是溫和上升1.3%,也比預期低,反映出雖然商業逐步重開,經濟活動開始增加,但通脹趨勢仍然減弱,因為航空旅遊業的服務需求仍然疲弱,意味著聯儲局可能會繼續維持量化寬鬆的貨幣政策,預料短期內不會加息來控制通脹。

有策略師認為,投資者今年關注的焦點,可能是通脹和利率上升的問題。

截至上月底為止的過去一年,CPI 指數上升1.7%,是去年2月以來最大升幅。

有分析認為,持續擴張的金融政策,都可能會引發通脹,當中包括在去年底實施近9千億元的額外疫情紓困救助,以及拜登政府推出新一輪1.9萬億元的紓困法案,再加上聯儲局每個月的買債計劃,都可能會令去年2月經濟陷入衰退之後出現過熱的現象。

由於預期今年經濟增長強勁以及通脹會上升,因此美債收益率也上升,不過一些經濟專家,包括聯儲局主席包維爾在內都相信,任何價格上升的壓力將會屬於短暫。

