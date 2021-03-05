KTSF春節盛典廚藝賽冠軍到本台領獎（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

本台今年農曆新年舉辦了「KTSF春節盛典廚藝賽」活動，現在冠軍已經揭曉，並於周四到本台領獎，帶大家認識這位廚藝賽冠軍潘存薇，以及她的獲獎年菜「梅菜獅子頭」。

KTSF總經理Jack Schwartz說：「我們非常高興你來，恭喜你，恭喜，我來告訴你今天的獎品，我們有來自大華99的禮券，還有薰衣草火鍋的禮券。」

Schwartz親自為廚藝賽冠軍潘存薇（Carol Yu）頒獎，而她參賽的年菜是「梅菜獅子頭」，她說選擇做這個菜的靈感，來自在台灣的父母。

潘存薇說：「我記得去年我在台灣，跟他們一起過陰曆年，所以第一道客家的梅菜，是我父親每一年都會做的梅菜扣肉，然後我母親一定會做她的上海獅子頭。」

潘存薇說，由於新冠疫情今年不能回台灣過年，所以她就將父母的兩道年菜合二為一。

潘存薇說：「因為梅乾菜很下飯，然後獅子頭有點油膩，我就把兩個綜合在一起，試試看這個口味，結果覺得還可以。」

她選擇的原材料是絞碎的梅頭肉，梅乾菜則可以選用已調好味的，並且切碎，然後與半個蛋清，以及蔥薑酒水混在一起，再加浸過水的饅頭，或用麵包粉替代也可以。

潘存薇說：「還有我加了一個秘密武器，就是日本山藥，日本山藥去皮磨成泥，它很滑潤，它可以結合這個肉和梅干菜，當你甩的時候會越來越緊，甩完分成六個，就放在蒸鍋裡去蒸。」

潘存薇的烹飪方法是用蒸替代油炸，而且考慮到疫情期間的安全，她採用中菜西吃的方式，把蒸好的獅子頭分別放在一個小盅裡。

潘存薇說，自己喜歡下廚，是從小受到喜歡烹飪的父親影響，所以她以往也經常參加灣區的一些廚藝賽，做過素食、中式點心及涼麵等，而作為KTSF的忠實觀眾，本台的廚藝賽她當然不會錯過。

潘存薇說：「我們是26台的忠實觀眾，每天晚上要看完十點新聞，我才睡覺的。」

本台總經理Schwartz說，希望疫情很快在今年有好轉，然後可以跟社區有更多互動，也歡迎觀眾和社區組織為我們提供新聞故事資訊，包括本台計劃在5月推出的「亞太裔傳統月」之英雄專題。

Schwartz說：「我們希望社區給我們發送故事，我們會跟進並將這些故事播出，我們正在做的另一件事，是擴大我們的網站，要讓我們的網站成為信息的門戶，我們也會把新聞中播出的故事，有一個更長版本放在本台網站。」

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