KTSF春節盛典廚藝賽冠軍到本台領獎（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

本台今年農曆新年舉辦了「KTSF春節盛典廚藝賽」活動,現在冠軍已經揭曉,並於周四到本台領獎,帶大家認識這位廚藝賽冠軍潘存薇,以及她的獲獎年菜「梅菜獅子頭」。

KTSF總經理Jack Schwartz說:「我們非常高興你來,恭喜你,恭喜,我來告訴你今天的獎品,我們有來自大華99的禮券,還有薰衣草火鍋的禮券。」

Schwartz親自為廚藝賽冠軍潘存薇(Carol Yu)頒獎,而她參賽的年菜是「梅菜獅子頭」,她說選擇做這個菜的靈感,來自在台灣的父母。

潘存薇說:「我記得去年我在台灣,跟他們一起過陰曆年,所以第一道客家的梅菜,是我父親每一年都會做的梅菜扣肉,然後我母親一定會做她的上海獅子頭。」

潘存薇說,由於新冠疫情今年不能回台灣過年,所以她就將父母的兩道年菜合二為一。

潘存薇說:「因為梅乾菜很下飯,然後獅子頭有點油膩,我就把兩個綜合在一起,試試看這個口味,結果覺得還可以。」

她選擇的原材料是絞碎的梅頭肉,梅乾菜則可以選用已調好味的,並且切碎,然後與半個蛋清,以及蔥薑酒水混在一起,再加浸過水的饅頭,或用麵包粉替代也可以。

潘存薇說:「還有我加了一個秘密武器,就是日本山藥,日本山藥去皮磨成泥,它很滑潤,它可以結合這個肉和梅干菜,當你甩的時候會越來越緊,甩完分成六個,就放在蒸鍋裡去蒸。」

潘存薇的烹飪方法是用蒸替代油炸,而且考慮到疫情期間的安全,她採用中菜西吃的方式,把蒸好的獅子頭分別放在一個小盅裡。

潘存薇說,自己喜歡下廚,是從小受到喜歡烹飪的父親影響,所以她以往也經常參加灣區的一些廚藝賽,做過素食、中式點心及涼麵等,而作為KTSF的忠實觀眾,本台的廚藝賽她當然不會錯過。

潘存薇說:「我們是26台的忠實觀眾,每天晚上要看完十點新聞,我才睡覺的。」

本台總經理Schwartz說,希望疫情很快在今年有好轉,然後可以跟社區有更多互動,也歡迎觀眾和社區組織為我們提供新聞故事資訊,包括本台計劃在5月推出的「亞太裔傳統月」之英雄專題。

Schwartz說:「我們希望社區給我們發送故事,我們會跟進並將這些故事播出,我們正在做的另一件事,是擴大我們的網站,要讓我們的網站成為信息的門戶,我們也會把新聞中播出的故事,有一個更長版本放在本台網站。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。