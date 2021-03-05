勞工部報告顯示非農業職位增幅超預期

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聯邦勞工部周五發表最新就業報告顯示，非農業職位數目2月份增加37.9萬份，遠遠超出預期的增幅。

增加的職位中，絕大部份，即有超過35萬份，都是與旅遊相關的服務行業，當中七成半增加的職位是來自餐館和酒吧，佔了28.6萬份。

但政府工，主要是州和地方政府職位，減少8.6萬份，由於德州上個月的冰雪風暴，也導致建造業流失超過6萬份工，至於全國失業率就略為降至6.2%。

數據又指出，在2月份，最少有410萬人失業超過6個月，約佔失業總人數超過四成，另外有350萬人永久失去工作。

有分析指出，雖然疫情略為緩和，接種疫苗的速度加快，以及國會將會推出更多紓困措施，令到未來幾個月的職位可能持續增長，但要勞工市場復元到疫情之前的水平，可能需要幾年時間。

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