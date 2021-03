勞工部報告顯示非農業職位增幅超預期

【KTSF】

聯邦勞工部周五發表最新就業報告顯示,非農業職位數目2月份增加37.9萬份,遠遠超出預期的增幅。

增加的職位中,絕大部份,即有超過35萬份,都是與旅遊相關的服務行業,當中七成半增加的職位是來自餐館和酒吧,佔了28.6萬份。

但政府工,主要是州和地方政府職位,減少8.6萬份,由於德州上個月的冰雪風暴,也導致建造業流失超過6萬份工,至於全國失業率就略為降至6.2%。

數據又指出,在2月份,最少有410萬人失業超過6個月,約佔失業總人數超過四成,另外有350萬人永久失去工作。

有分析指出,雖然疫情略為緩和,接種疫苗的速度加快,以及國會將會推出更多紓困措施,令到未來幾個月的職位可能持續增長,但要勞工市場復元到疫情之前的水平,可能需要幾年時間。

