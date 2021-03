加州衛生部建議在幾種情況下最好戴兩個口罩（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森周四宣布,分配40%的新型肺炎疫苗給加州最受疫情影響的社區,這些區域的居民收入水平、教育程度以及居住環境各方面,都屬於最不理想。

州府制定健康區域指數(Healthy Places Index),按照經濟、教育、運輸交通、環境、住屋和醫療保健等多方面,將全州所有郵區分為四個級別,圖中顯示的深藍色屬於最低級別,即是各方面的指數都最不理想,受到疫情打擊也最嚴重,紐森宣布要下重藥,幫助這些社區擺脫疫情。

紐森說:「我們需要提供額外保障給予健康區域指數較低的社區,可用疫苗的40%,會供給特別受疫情影響的社區。」

全州總共有400個深藍色的社區將會得到州府額外撥出疫苗,許多位於南加州和中谷,在灣區,包括舊金山(三藩市)華埠、灣景區、田德隆、Mission區部分地區;東灣列治文市和奧克蘭(屋崙)部分地區;南灣東聖荷西部分地區等。

州府舉例說,年收入少於4萬元的家庭,較年收入超過12萬元的家庭,染疫比率高許多,而同時,州內最富裕的社區,接種疫苗的人數是弱勢社群的雙倍有多。

州府指出,當200萬劑疫苗分發到疫情最嚴重的地區時,州府會稍為放寬疫情分級規定,容許未達標的縣,可以容易一些從紫色級別放寬至紅色級別,容許更多商業重開。

另外,州衛生部發出新的衛生指引,建議大家在幾種情況下最好戴兩個口罩,在紙口罩外面加一個布口罩,包括在室內與其他住戶在一起,在擁擠而沒有辦法與他人保持距離,以及與長者和體弱人士在一起時,也應該戴兩個口罩,保障體弱人士免受感染。

