加州衛生部建議在幾種情況下最好戴兩個口罩（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森周四宣布，分配40%的新型肺炎疫苗給加州最受疫情影響的社區，這些區域的居民收入水平、教育程度以及居住環境各方面，都屬於最不理想。

州府制定健康區域指數（Healthy Places Index），按照經濟、教育、運輸交通、環境、住屋和醫療保健等多方面，將全州所有郵區分為四個級別，圖中顯示的深藍色屬於最低級別，即是各方面的指數都最不理想，受到疫情打擊也最嚴重，紐森宣布要下重藥，幫助這些社區擺脫疫情。

紐森說：「我們需要提供額外保障給予健康區域指數較低的社區，可用疫苗的40%，會供給特別受疫情影響的社區。」

全州總共有400個深藍色的社區將會得到州府額外撥出疫苗，許多位於南加州和中谷，在灣區，包括舊金山（三藩市）華埠、灣景區、田德隆、Mission區部分地區；東灣列治文市和奧克蘭（屋崙）部分地區；南灣東聖荷西部分地區等。

州府舉例說，年收入少於4萬元的家庭，較年收入超過12萬元的家庭，染疫比率高許多，而同時，州內最富裕的社區，接種疫苗的人數是弱勢社群的雙倍有多。

州府指出，當200萬劑疫苗分發到疫情最嚴重的地區時，州府會稍為放寬疫情分級規定，容許未達標的縣，可以容易一些從紫色級別放寬至紅色級別，容許更多商業重開。

另外，州衛生部發出新的衛生指引，建議大家在幾種情況下最好戴兩個口罩，在紙口罩外面加一個布口罩，包括在室內與其他住戶在一起，在擁擠而沒有辦法與他人保持距離，以及與長者和體弱人士在一起時，也應該戴兩個口罩，保障體弱人士免受感染。

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