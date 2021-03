舊金山華裔長者洗衣店遇3賊被強搶財物（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)又有華裔長者遇劫,並被襲擊,今次發生在近華埠一間洗衣店,3名賊人為搶走事主的財物,一度將他整個人倒轉,警方表示,正全力追蹤3名賊人的下落。

由照片所見,一名華裔長者坐在一間洗衣店內,突然間3名男子進入店內,開始對該名長者施襲,並將事主從椅子上拖下來。

有人捉住事主雙腿,一度令他整個人倒轉,然後從事主的後褲袋,強行搶走他的財物,其中一名匪徒更一度疑似想襲擊事主。

整個過程大約40秒,本台收到由觀眾提供的完整片段,但由於調查現正進行中,按警方要求只是播出部分片段。

中央警局分局長吳俊偉向本台表示,案件發生在2月23日晚上約9時50分,67歲的華裔男子當時在Mason街1200號路段一間洗衣店裡,被3名男子搶劫及襲擊。

警方指,事主受輕傷,在女兒的陪同下送院檢查,警局的社區聯絡組正協助事主。

吳俊偉表示,他十分重視案件,調查員正全力追蹤這3名疑犯下落,並懷疑他們與市內其他罪案有關。

分局長指,他已經下令警員巡邏區內所有的大街小巷,確保居民定時見到警察。

吳俊偉亦提醒,在洗衣店或商店裡,盡量不要背對門口,不然很難知道店外發生甚麼事,晚上外出最好有親友陪同,亦不要帶貴重財物。

警方呼籲有案件資料人士請致電(415) 575-4444與警方聯絡。

