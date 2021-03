華埠百年歷史康年海鮮酒家曾幾乎結業 周三重開室內堂食（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)華埠康年海鮮酒家原本因為疫情下生意不境而計劃結業,不過老闆表示,多得社區各界的支持,得以繼續營業,周三亦都重開室內堂食。

華埠Grant街的康年海鮮酒家,周三開放室內堂食,餐桌之間都保持了社交距離,容納總人數的25%,每桌只限4個人,而且盡量先安排客人坐在戶外空間,如果戶外桌坐滿人,才招呼一些客人在室內堂食。

另外又設有一些板間房間,給不超過4人一桌的小型宴會,第一日重開堂食的生意比較冷清。

老闆表示,康年過去一年,依靠社區資助的送餐計劃和外賣維持生計,而社區送餐計劃的收入最近有所增加,雖然收入仍然不夠支出大,但是見到疫情開始逐步受控,居民可以打疫苗,加上又可以重開戶外用餐和室內堂食,對前景感到樂觀。

康年海鮮酒家老闆李彪(Bill Lee)說:「經過這些情況,我們的股東決定可以繼續營運,又得到社會人士支持,好多善長人翁慷慨解囊,有人捐5千、2千、3千,對我們間接上有好大幫助。」

他又表示,去年年尾,即是疫情發生近9個多月,康年虧損了超過100萬元,第二期PPP聯邦疫情紓困金又未有著落,第一次的PPP已經用盡去重新聘請所有員工和付欠租,加上節日假期時,州府再收緊限聚令,停止戶外用餐,令康年營運困難,本身打算結業。

消息傳出後,得到社區極大的回響,市參事佩斯金為了拯救康年及區內的餐館,在市參議會提出撥款190萬元,資助華埠的餐館,1月時獲得通過。

康年是華埠僅存可以容納過千人舉行大型宴會的酒樓,已經有一百年歷史。

