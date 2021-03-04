華埠百年歷史康年海鮮酒家曾幾乎結業 周三重開室內堂食（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）華埠康年海鮮酒家原本因為疫情下生意不境而計劃結業，不過老闆表示，多得社區各界的支持，得以繼續營業，周三亦都重開室內堂食。

華埠Grant街的康年海鮮酒家，周三開放室內堂食，餐桌之間都保持了社交距離，容納總人數的25%，每桌只限4個人，而且盡量先安排客人坐在戶外空間，如果戶外桌坐滿人，才招呼一些客人在室內堂食。

另外又設有一些板間房間，給不超過4人一桌的小型宴會，第一日重開堂食的生意比較冷清。

老闆表示，康年過去一年，依靠社區資助的送餐計劃和外賣維持生計，而社區送餐計劃的收入最近有所增加，雖然收入仍然不夠支出大，但是見到疫情開始逐步受控，居民可以打疫苗，加上又可以重開戶外用餐和室內堂食，對前景感到樂觀。

康年海鮮酒家老闆李彪（Bill Lee）說：「經過這些情況，我們的股東決定可以繼續營運，又得到社會人士支持，好多善長人翁慷慨解囊，有人捐5千、2千、3千，對我們間接上有好大幫助。」

他又表示，去年年尾，即是疫情發生近9個多月，康年虧損了超過100萬元，第二期PPP聯邦疫情紓困金又未有著落，第一次的PPP已經用盡去重新聘請所有員工和付欠租，加上節日假期時，州府再收緊限聚令，停止戶外用餐，令康年營運困難，本身打算結業。

消息傳出後，得到社區極大的回響，市參事佩斯金為了拯救康年及區內的餐館，在市參議會提出撥款190萬元，資助華埠的餐館，1月時獲得通過。

康年是華埠僅存可以容納過千人舉行大型宴會的酒樓，已經有一百年歷史。

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