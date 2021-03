舊金山日落區警方研究方案打擊區內商舖爆竊案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)警方周二到日落區宣傳新增的中文報案熱線,Taraval分局局長承認區內的商店爆竊案近來有增加,正與社區商討對策。

本台日前報道過,日落區Taraval夾27街的服裝店Footprint上星期五在兩小時內被賊人爆竊兩次,警方亦表示,今年頭個半月,這類的爆竊案比去年急升62%。

Taraval警區亦不例外,分局長Nick Rainsford承認,區內的爆竊案有明顯增加,至於Footprint的爆竊案,已經交由爆竊案調查組跟進。

Rainsford說:「我們的計劃一直都是,當這類罪案發生時,積極地去調查,並嘗試認出疑犯,這些工作正在進行中。」

局長表示,雖然商戶報案時案件已經發生了,無法當場拘捕賊人,但根據爆竊案發生的時間及地點,他已經下令警員多巡邏這些黑點。

Rainsford說:「我們在這些黑點,爆竊案經常發生的時段加強巡邏,在這些地區加派警員,讓市民見到他們及他們的警車。」

Irving街商戶余浩揚(Benny Yee)說:「我們這裡有閉路電視,在對面(犯案)我們都捉得到,在這邊,他們不敢(犯案),那邊有出過事,那邊幾次,那間餐館早兩個月被闖進去,偷了所有東西,現在就用這個攝錄機,希望捉到那些人。」

警方周二在日落區Irving街再度宣傳新增的中文非緊急報案熱線,鼓勵民眾就任何與種族歧視有關的事件報案,電話是(415) 558-5588,不過市參事馬兆明(Gordon Mar)指,這只是第一步。

馬兆明說:「要做的事,比起加強宣傳與溝通要多,我們需要研究警局及執法部門如何支援受害人,當罪案發生後,他們處理的手法。」

市參事馬兆明指,市參議會今個月將會就市內日益增加的財物盜竊案及暴力襲擊案舉行聽證會,特別是一些針對亞裔社區的罪案,看看不同部門及機構有甚麼資源及方法去解決問題。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。