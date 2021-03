FBI局長形容衝擊國會是本土恐怖主義行為

【KTSF 張麗月報導】

針對1月6日國會大樓衝擊事件,聯邦調查局(FBI)局長周二在國會參議院司法委員會作證,他形容當天的襲擊是本土的恐怖主義行為。

就1月6日國會大樓衝擊事件,國會舉行一連串聽證,以了解事件的真相,國會山莊究竟出現甚麼保安漏洞,以及本土極端主義者的威脅,FBI局長Christopher Wray周二在參議院司法委員會作證時指出,他對於當天發生的衝擊,令議員被圍困受到威脅視為刑事行為,而FBI也將事件列為本土的恐怖主義活動。

Wray說:「無疑當中有民兵暴力極端份子,和部份含有種族動機的個人暴力極端份子。」

議員發砲批評FBI沒有盡力處理白人至上主義者和其他右翼極端份子所構成的威脅,以及國會警察上星期作證時透露,由於他們沒有充份分享到情報以應對衝突。

FBI局長就反駁這些指控說,FBI官員已經透過電郵、口頭警告,以及更新執法部門數據庫等途徑,盡快將有關情報轉達給相關人員,而當中的警告指,有特朗普支持者正在華盛頓發起「戰爭」,他指出,這是當地警察的責任,將這些資訊轉交給各級指揮官,但他們沒有做到。

FBI局長又說,他們正努力研究如何改善這個情報發送的過程,以防止類似事件發生。

國會大樓的衝突事件,據講有5人死亡,死者包括國會警察Brian Sicknick,但他的死因引起爭議,至今當局也沒有透露細節,也沒有驗屍報告。

但消息指,有法醫透露,Sicknick並不是像主流傳媒起初所講的,頭部中鈍物打擊致死,Sicknick的家人就透露,他傳短訊說,自己中了胡椒噴霧。

有參議員周二向FBI局長指出,關於Sicknick的死因報導有矛盾,問FBI是否已經有了判斷,FBI局長就說,目前正在調查中,他未能判斷死因,目前沒有人因為Sicknick的死亡而被控罪,在這次衝突事件中也有約140名警員受傷。

