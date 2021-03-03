FBI局長形容衝擊國會是本土恐怖主義行為

【KTSF 張麗月報導】

針對1月6日國會大樓衝擊事件，聯邦調查局（FBI）局長周二在國會參議院司法委員會作證，他形容當天的襲擊是本土的恐怖主義行為。

就1月6日國會大樓衝擊事件，國會舉行一連串聽證，以了解事件的真相，國會山莊究竟出現甚麼保安漏洞，以及本土極端主義者的威脅，FBI局長Christopher Wray周二在參議院司法委員會作證時指出，他對於當天發生的衝擊，令議員被圍困受到威脅視為刑事行為，而FBI也將事件列為本土的恐怖主義活動。

Wray說：「無疑當中有民兵暴力極端份子，和部份含有種族動機的個人暴力極端份子。」

議員發砲批評FBI沒有盡力處理白人至上主義者和其他右翼極端份子所構成的威脅，以及國會警察上星期作證時透露，由於他們沒有充份分享到情報以應對衝突。

FBI局長就反駁這些指控說，FBI官員已經透過電郵、口頭警告，以及更新執法部門數據庫等途徑，盡快將有關情報轉達給相關人員，而當中的警告指，有特朗普支持者正在華盛頓發起「戰爭」，他指出，這是當地警察的責任，將這些資訊轉交給各級指揮官，但他們沒有做到。

FBI局長又說，他們正努力研究如何改善這個情報發送的過程，以防止類似事件發生。

國會大樓的衝突事件，據講有5人死亡，死者包括國會警察Brian Sicknick，但他的死因引起爭議，至今當局也沒有透露細節，也沒有驗屍報告。

但消息指，有法醫透露，Sicknick並不是像主流傳媒起初所講的，頭部中鈍物打擊致死，Sicknick的家人就透露，他傳短訊說，自己中了胡椒噴霧。

有參議員周二向FBI局長指出，關於Sicknick的死因報導有矛盾，問FBI是否已經有了判斷，FBI局長就說，目前正在調查中，他未能判斷死因，目前沒有人因為Sicknick的死亡而被控罪，在這次衝突事件中也有約140名警員受傷。

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