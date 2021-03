疫情下的故事：灣區僑民回台灣過正常生活（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

日前美國因新冠肺炎死亡人數已邁進50萬大關,反觀台灣,過去一年馬照跑舞照跳,跟世界其他國家彷彿是兩條平行線,很多美國甚至是灣區的僑民,寧可忍受14天的隔離,也要回台灣過正常生活。

黃郁修說:「其實回台灣念頭已經在腦子裡盤旋很久,就是說從疫情開始,但是後來真正下決心要回台灣,是因為母親生病,就因為有這樣的一個因素,所以就決定要排除萬難,要回台灣。」

住在南灣Saratoga的黃郁修去年10月底跟女兒回台灣,現在回台灣不是買張機票就能上飛機,因為台灣對入境人士要求格外嚴格,然而要回台灣,有一個心理關卡要先過,就是搭飛機。

黃郁修說:「我經歷這趟來回,我覺得坐飛機其實比去超市還要安全,因為飛機上的消毒做得非常好,所有人上飛機你都是聽到酒精在噴的聲音,每個人都拼命擦,拼命的噴,大家都有做好自己的工作,同時空姐也非常認真,去上廁所,其實每次上完廁所,他們都會去清理。」

她說14小時戴口罩戴護鏡剛開始的確不舒服,後來就慢慢習慣,就連吃飯時間空服員都要求大家錯開吃。

黃郁修說:「主要是說這次坐飛機,會感覺不一樣是說,你會很緊張,你會一直在緊張狀態當中,所以一開始要睡覺,也很難入睡。」

舊金山灣區實施居家令即將一周年,而這一年來,台灣民眾維持正常生活,風景區人潮如織,民眾照常看演奏會、球賽,在夜市「趴趴走」,紐約時報形容台灣有如電視影集The Twilight Zone的平行時空。

黃郁修說:「剛回到台灣會有些害怕,因為你去到每個地方,發現都是人,也沒有人在遵循所謂的社交距離,尤其是當你坐捷運坐高鐵,那更是人山人海,人擠人的地方。」

台灣防疫措施做得好,很大一部分是民眾自覺,因為歷經SARS,大家都會戴口罩,由於台灣不進行普篩,而是對入境人士採取14天的隔離措施,要住防疫旅館,小區的里幹事,還有衛生單位定期的追蹤,入境者是否有乖乖地待在家,做到滴水不漏。

黃郁修說:「簡訊如果不回,就會一直傳給你,如果再不回,因為我沒有碰到這種情形,警察就會出現在你防疫旅館門口。」

美國是全球疫情最嚴重的國家,去年3月後學校關閉,開始實施遠距教學,家長可以在家上班,很多家長乾脆就帶孩子回台灣避疫。

黃郁修就讀南加大的女兒,由於學校關閉,只提供網課,乾脆跟媽媽回台灣,由於時差緣故,台灣跟美國的時間剛好日夜顛倒,吳世華坦承,半夜上課的確很累,但也很值得。

黃郁修說:「整天比較累,睡比較短的午覺,所以你整天就會覺得特別累,上課態度不會特別好。」

黃郁修在CDC宣布,要求從外國到達美國的航空都必須釋出檢測證明之前回到灣區,她也自主隔離。

黃郁修說:「回來美國這一趟,在飛機上是相當放鬆,是到了機場後大家開始緊張,大家到了機場才穿上更多保護裝置,跟回台灣是完全不一樣的情況。」

