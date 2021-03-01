疫情下的故事：灣區僑民回台灣過正常生活（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

日前美國因新冠肺炎死亡人數已邁進50萬大關，反觀台灣，過去一年馬照跑舞照跳，跟世界其他國家彷彿是兩條平行線，很多美國甚至是灣區的僑民，寧可忍受14天的隔離，也要回台灣過正常生活。

黃郁修說：「其實回台灣念頭已經在腦子裡盤旋很久，就是說從疫情開始，但是後來真正下決心要回台灣，是因為母親生病，就因為有這樣的一個因素，所以就決定要排除萬難，要回台灣。」

住在南灣Saratoga的黃郁修去年10月底跟女兒回台灣，現在回台灣不是買張機票就能上飛機，因為台灣對入境人士要求格外嚴格，然而要回台灣，有一個心理關卡要先過，就是搭飛機。

黃郁修說：「我經歷這趟來回，我覺得坐飛機其實比去超市還要安全，因為飛機上的消毒做得非常好，所有人上飛機你都是聽到酒精在噴的聲音，每個人都拼命擦，拼命的噴，大家都有做好自己的工作，同時空姐也非常認真，去上廁所，其實每次上完廁所，他們都會去清理。」

她說14小時戴口罩戴護鏡剛開始的確不舒服，後來就慢慢習慣，就連吃飯時間空服員都要求大家錯開吃。

黃郁修說：「主要是說這次坐飛機，會感覺不一樣是說，你會很緊張，你會一直在緊張狀態當中，所以一開始要睡覺，也很難入睡。」

舊金山灣區實施居家令即將一周年，而這一年來，台灣民眾維持正常生活，風景區人潮如織，民眾照常看演奏會、球賽，在夜市「趴趴走」，紐約時報形容台灣有如電視影集The Twilight Zone的平行時空。

黃郁修說：「剛回到台灣會有些害怕，因為你去到每個地方，發現都是人，也沒有人在遵循所謂的社交距離，尤其是當你坐捷運坐高鐵，那更是人山人海，人擠人的地方。」

台灣防疫措施做得好，很大一部分是民眾自覺，因為歷經SARS，大家都會戴口罩，由於台灣不進行普篩，而是對入境人士採取14天的隔離措施，要住防疫旅館，小區的里幹事，還有衛生單位定期的追蹤，入境者是否有乖乖地待在家，做到滴水不漏。

黃郁修說：「簡訊如果不回，就會一直傳給你，如果再不回，因為我沒有碰到這種情形，警察就會出現在你防疫旅館門口。」

美國是全球疫情最嚴重的國家，去年3月後學校關閉，開始實施遠距教學，家長可以在家上班，很多家長乾脆就帶孩子回台灣避疫。

黃郁修就讀南加大的女兒，由於學校關閉，只提供網課，乾脆跟媽媽回台灣，由於時差緣故，台灣跟美國的時間剛好日夜顛倒，吳世華坦承，半夜上課的確很累，但也很值得。

黃郁修說：「整天比較累，睡比較短的午覺，所以你整天就會覺得特別累，上課態度不會特別好。」

黃郁修在CDC宣布，要求從外國到達美國的航空都必須釋出檢測證明之前回到灣區，她也自主隔離。

黃郁修說：「回來美國這一趟，在飛機上是相當放鬆，是到了機場後大家開始緊張，大家到了機場才穿上更多保護裝置，跟回台灣是完全不一樣的情況。」

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